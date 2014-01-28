Премьер Украины подал в отставку ради "урегулирования конфликта"

Премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Украины, лидер правящей "Партии регионов" Николай Азаров во вторник подал в отставку с поста главы правительства. Причиной такого решения стало желание добиться мирного разрешения политического кризиса в стране, говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины.

"С целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, ради мирного урегулирования конфликта я принял личное решение просить президента Украины принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - приводятся слова Азарова в сообщении на сайте кабмина.

Наряду с проевропейским курсом Украины отставка Азарова была основным требованием противников действующей власти. С конца ноября 2013 года - после решения официального Киева отложить подписание соглашения о евроинтеграции - они проводят массовые митинги, охватившие помимо столицы ряд крупных городов. Очередная акция оппозиции, проведенная в Киеве 19 января, переросла в столкновения с милицией и внутренними войсками, погибли три человека.

Двадцать пятого января президент Украины Виктор Янукович предложил лидеру оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку стать премьер-министром, а "Партия регионов" заявила, что отправит правительство Николая Азарова в отставку, если Яценюк примет предложение. Однако тот ответил отказом.

Премьером Украины 66-летний Азаров был назначен 11 марта 2010 года. Ранее он занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Украины (в 2002-2005 и 2006-2007 годах, оба раза в правительстве Януковича), несколько раз избирался депутатом Верховной Рады, а также был главой налоговой администрации Украины (1996-2002).