Конец оттепели: как закончилась эпоха Никиты Хрущева

"Факультатив. История": Похороны вождей. Хрущев

Кто и почему сместил генерального секретаря ЦК КПСС Никиту Сергеевича Хрущева? Зачем за ним следили после отставки? И почему после смерти Хрущева пытались стереть из истории страны? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Похороны вождя

Утро 13 сентября 1971 года. Вся территория вокруг Новодевичьего кладбища оцеплена. Ближайшая станция метро не выпускает пассажиров. Район кишит сотрудниками КГБ. Так в режиме строжайшей секретности хоронили Никиту Сергеевича Хрущева, единственного правителя в истории СССР, которого убрали с высшего партийного поста как лишнюю пешку.

Власть принимает беспрецедентные меры, для того чтобы похороны Хрущева прошли как можно тише и незаметнее. Вместо траурных первых полос - скромные три строчки в перечне некрологов на страницах советских газет. Вместо толп скорбящих трудящихся к прощанию допущены лишь ближайшие родственники и друзья семьи.

11 сентября 1971 года. В Центральной кремлевской больнице Москвы от сердечного приступа умер Хрущев. Из ЦК КПСС поступило распоряжение: информацию о его кончине не распространять. Лишь утром 13 сентября в день похорон в "Правде" появится короткое сообщение.

"Там было сформулировано: "Персональный пенсионер союзного значения, член КПСС с такого-то года Никита Сергеевич Хрущев". О том, что он был председателем Совета Министров, первым секретарем ЦК КПСС, не сообщалось", - утверждает историк Рой Медведев

Сын Хрущева Сергей, несмотря на запрет властей, сразу после смерти отца связался с влиятельным журналистом, московским корреспондентом одной из английских газет. Благодаря этому уже вечером все мировые радиостанции обсуждали смерть экс-вождя СССР. Советские СМИ продолжали хранить гробовое молчание.

Рой Медведев, автор нескольких книг о Хрущеве, узнал о произошедшем спустя несколько часов. По его словам, старым большевикам, людям, близким Хрущеву, это стало известно от семьи очень быстро. Но на подходе к Новодевичьему кладбищу организовали круговую охрану, и его не пропустили.

Никита Хрущев. Фото: ИТАР-ТАСС

15 октября 1964 года. Первое утро Никиты Сергеевича Хрущева в отставке. Сначала вместе с семьей он продолжал оставаться в своей квартире в Москве. Но уже через несколько недель сверху поступило распоряжение: запретить Хрущеву появляться в столице. Местом ссылки пенсионера союзного значения стала подмосковная дача в Петрово-Дальнем.

Правнучка Хрущева Нина Львовна вспоминает, как тяжело ее прадед переживал свое заточение.

"Я помню, мы приезжали в Петрово-Дальнее на эту дачу, и все время было ощущение такого темного облака. Я очень не любила туда ездить именно потому, что было ощущение темного облака и больного человека. Он сам это не создавал, но вокруг него это странное все время облако находилось", - рассказывает Нина Хрущева.

Все годы на пенсии экс-глава советского государства проводил под круглосуточным контролем спецслужб. Как утверждает Рой Медведев, под него был выделен взвод, который охранял его дачу. Охранники должны были следовать за ним постоянно. Если он шел в лес за грибами, за ним шел охранник, если встречался с соседями по даче, Хрущев тоже был под наблюдением.

Его разговоры прослушивали, каждый его шаг отслеживали, любой выход за пределы дачи должен был получить одобрение сверху. Первое время Хрущеву не было дозволено выезжать в свет даже на выставки или в театр. Покидать Петрово-Дальнее разрешалось только по острой необходимости, например, для посещения врача.

"КГБ должен был знать каждый шаг Хрущева, знать, что он думает, что он собирается говорить, что он говорит, потому что это распространяется как-то по стране. Поэтому он был под охраной", - говорит Рой Медведев.

Флешбэк Генсека

Еще недавно его день был расписан по минутам. Он стоял у руля мировой сверхдержавы. Теперь же в его жизни остались только прогулки, чтение и подсчеты собственных проколов, которые привели его к отставке и ссылке. Инициаторы отставки – недавние соратники Хрущева, те, с кем он в 1953-м пришел к власти.

Поначалу его восхваляли и поддерживали во всех начинаниях. Хрущев отказывался от авторитарной системы правления. Партийной номенклатуре больше не грозили репрессии.

Историк Юрий Емельянов уверен, что именно это помогло Никите Сергеевичу сразу привлечь на свою сторону большое количество соратников.

"Когда он говорил о репрессиях, он вовсе не говорил об этих несчастных кулаках, на долю которых приходилась половина репрессированных в 1937 году. Для Хрущева надо было доказать, что, самое ужасное, были репрессированы ведущие члены партии, он на это делал акцент. Он практически дал посыл для партийных руководителей, что он обещает им безнаказанность", - считает Юрий Емельянов.

Хрущев впервые привел Советский Союз к рыночным отношениям, вывел экономику страны на новый уровень. Он решил одну из острых социальных проблем – жилищную. Космос стал советским. В 1957-м СССР запустил первый спутник Земли. А в 1961-м мир обсуждал полет Гагарина.

Однако за два года до отставки популярность Хрущева резко пошла на спад. В числе поражений - провал сельскохозяйственной политики. В 1962-м правительство резко подняло цены на продовольственные товары.

"Повысили на треть цены на молоко, на мясо, на масло. И тогда, я хорошо помню, нас мобилизовали в Институте мировой экономики, чтобы пойти по магазинам проверять, какие будут настроения у людей, чтобы в случае чего провокационные разговоры пресекать. В этот день в июне 1962 года появились первые листовки такого содержания: "Сегодня повысили на мясо, а завтра что?", - рассказывает Емельянов.

Страна тонула в бунтах. Самый крупный и трагичный - в Новочеркасске. Рабочим заводов на фоне страшного дефицита снижали зарплату, народ был в панике.

"Ворвались в горком, погромили там мебель, потом пошла демонстрация с портретами Маркса, Энгельса, Ленина, но уже появились надписи "Хрущева на мясо!", уже были какие-то уничтожения портрета Хрущева", - вспоминает историк Емельянов.

Фото: ИТАР-ТАСС

По словам Емельянова, именно Хрущев отдал приказ не только немедленно выехать в Новочеркасск своим помощникам Козлову и Микояну, но и ввести туда войска. В результате произошел расстрел демонстрации, около 20 человек погибли.

Октябрь 1962 года. Хрущев, уверенный в военной мощи Страны Советов, поставил целью уравновесить ядерное превосходство США.

"В значительной части речей он говорит: "У нас столько ракет, что мы можем закидать ракетами ФРГ, Италию, Турцию, нам ничего не стоит и до Америки добраться!" И вот эта бравада ни на чем не основывалась. На самом деле тогда было мало ракет. Он говорил: "Мы выпускаем ракеты как на конвейере, как колбаски печем!", - говорит Емельянов.

Разгорается Карибский кризис. Хрущев тайно перебросил советские ядерные ракеты на Кубу, к побережью США, американские же в это время находились в Турции. Под их прицелом - западная часть СССР. Мир оказался на грани атомной войны.

"Советские люди очень мало представляли степень напряженности. Хотя у американцев, когда один наш корабль вез ракеты, была размещена карта на одном из каналов телевидения, была проведена жирная черта и диктор за кадром объявлял: "До войны осталось пять часов, до войны осталось четыре часа…" И вот успели договориться (может быть, это журналистское преувеличение) где-то за несколько минут буквально до того, как корабли бы вошли в соприкосновение. Американцы должны были их топить", - утверждает ученый секретарь Института российской истории РАН Владимир Шестаков.

Хрущев был уверен: будущее за ядерным оружием. И сокращаел расходы на Вооруженные Силы, тем самым теряя поддержку военного блока. В последние два года своего правления он раскрутил антирелигиозную кампанию: закрытие монастырей, запрет на колокольный звон, взрыв в Москве Преображенского храма в Сокольниках в начале июля 1964-го под предлогом строительства метро. Сегодня храм восстанавливают.

"Я забыл имя той старицы, которая, когда услышала о том, что взорван храм Преображения Господня на Преображенской площади, она сказала: "Хрущеву не бывать!" То есть для нее это был как знак, что уже после этого преступления он не останется на своем месте, он его потеряет", - говорит староста храма Преображение Господне Игорь Русакомский.

Рейтинг Хрущева стремительно падал. Недавний ближайший соратник Брежнев понимал: самое время убрать конкурента с пути.

Вспомнить все

Хрущев томился на даче не просто в заточении - с момента отставки ни одного упоминания о нем в советских СМИ. Его имя попавло под запрет, его пытались стереть из памяти народа. Причина – страх Брежнева. Новому генсеку не было выгодно сравнение с предшественником.

"Несопоставимы масштабы Хрущева и Брежнева. Хрущев, как бы кто к нему ни относился, - это мощная фигура. Брежнев – совсем другой. Это мастер аппаратных игр, он держался в тени и старался на первый план не выходить. Он боялся сравнения, возможно, у него был определенный комплекс, тем более его в качестве лидера никто не рассматривал", - утверждает Владимир Шестаков.

И хотя смещение Хрущева не вызвало ни протестов, ни столкновений, ни манифестаций, одобрения со стороны народа оно тоже не получило. Кроме того, по словам Шестакова, Брежневу постоянно докладывали, что авторитет Хрущева даже растет. По мере того, как Брежнев начал действовать, появилась возможность для сравнения.

Леонид Ильич был удивлен и обеспокоен. Кроме того, Брежнев боялся ответственности за свои действия – сознательное очернение имени некогда доброго товарища Хрущева.

"Брежнев, конечно, понимал, что они совершили относительно Хрущева предательство. Они же все его выдвиженцы, можно сказать, друзья. Во всяком случае, когда было 70-летие Хрущева, они говорили, какой он молодой, а проходит буквально полтора года, на пленуме, на котором снимается Хрущев, они говорят, что он старик, что он маразматик и так далее", - считает Шестаков.

Несмотря на страхи и сомнения, Брежнев пошел на переворот. Большинство членов партии заняли его сторону. Партноменклатура была недовольна постоянными кадровыми перестановками и ограничением привилегий.

"Почти каждую неделю Хрущев инициировал какую-нибудь крупную реформу, которая в значительной степени была невыполнима. Замыслы были хорошие, но Хрущев требовал быстрого решения, а быстрого решения не было. Перестроить всю систему руководства страны, перестроить всю систему руководства сельским хозяйством, перестроить всю партийную систему, разделить партию на две части – сельскую и городскую. То есть разрушалась система управления страной", - утверждает Рой Медведев.

1966 год. Два года после отставки. Хрущев нашел утешение в написании мемуаров. Это спровоцирует первый его конфликт с новой властью. Хрущев не любил писать лично, привык диктовать. Он обратился в ЦК с просьбой выделить для него машинистку-стенографистку. Просьбу рассмотрели и отклонили. Он не отступил и все-таки начал диктовать воспоминания.

"Он диктовал мемуары сыну, одновременно мемуары эти записывались каким-то подслушивающим устройством, потому что, конечно, органы КГБ знали, что Хрущев пишет мемуары, знали характер мемуаров, не было никакого для них секрета в том, что он говорил и как он оценивал те или иные события", - рассказывает Медведев.

Леонид Брежнев. Фото: ИТАР-ТАСС

В ЦК были уверены, что держат ситуацию под контролем. Но вдруг сенсация! В США выходит первый том мемуаров Хрущева. Из объяснения издателя становится ясно, что он получил в распоряжение не рукопись, а неотредактированную пленку с голосом самого Хрущева. До сих пор существует несколько версий о том, как пленки попали за океан. Одна из них: Никита Сергеевич лично приложил руку к переправке своих воспоминаний в США.

"Он очень испугался, что эти воспоминания, магнитофонные ленты, в конце концов, попадут в руки Комитета государственной безопасности, и была идея перевезти их за границу. Хрущева трижды вызывали в ЦК, трижды с ним беседовали. Каждый раз он устраивал там целую истерику. Тем не менее, Комитет государственной безопасности так и не разгадал эти хитрые ходы Хрущева", - говорит Юрий Емельянов.

Нина Львовна Хрущева отрицает всякое участие прадеда в переправке его мемуаров в Америку.

"Неправда, он никогда этого знать не мог, потому что он был советский человек от начала и до конца. Представить себе, что что-то, им написанное, им сказанное, будет издано на «проклятом Западе», он абсолютно, ни в коем случае никогда не мог. Для него это был огромный удар, когда оказалось, что мемуары уехали туда и вышли, потому что он писал для советского народа", - рассказывает Нина Хрущева.

Публикацию объяснили фальшивкой. Хрущев написал официальное заявление в прессу о том, что никому не передавал материалы с воспоминаниями. Однако этот случай не остановил Никиту Сергеевича, и он продолжил надиктовывать мемуары, держа власть в напряжении – слишком непредсказуем Хрущев, слишком много тайн может просочиться.

Наконец, сверху поступил приказ. В 1970 году сотрудники КГБ изъяли у Хрущева все пленки. 14 октября 1964 года. Хрущева отправили в отставку – таков итог виртуозно спланированного против него заговора.

"Заговорщики отлично понимали, чем они рискуют, вот этот реликтовый страх, который в них жил, поэтому они были предельно аккуратны. Переговоры велись многослойно, когда с одним человеком, Косыгиным или Сусловым, по несколько раз разные люди говорили, ловили на определенном недовольстве Хрущевым, обещали какие-то золотые горы. И в результате где-то в сентябре 1964 года в Ставропольском крае уже у Кулакова собирается верхушка заговорщиков, и они принимают решение собрать сначала президиум, потом пленум и Хрущева освободить", - говорит Владимир Шестаков.

Решено - отставка

Октябрь 1964 года. Хрущев беспечно отдыхал в Сочи. 12 октября. Заседание Президиума ЦК. На повестке дня только один вопрос – снятие Хрущева. Уже на следующий день он вылетал в Москву. После некоторых раздумий Хрущев принял решение.

"Он позвонил Микояну и сказал: "Ладно, я согласен, пусть снимают. Разве мы могли бы представить себе, что мы сказали бы Сталину, что он нас не устраивает и пусть уходит. Он бы нас всех расстрелял. Но это и моя заслуга, что можно снять первого секретаря ЦК партии, первое лицо государства, вот таким демократичным способом, путем обсуждения", - рассказывает Рой Медведев.

Некоторые из активных участников идеи смещения Хрущева позднее в своих интервью не раз говорили о том, что никакого заговора не было, а все осуществлялось в рамках партийной демократии. Однако, если это так, то почему инициаторы смещения так опасались разоблачения?

Рой Медведев утверждает, что Хрущев был плохо управляемым человеком, и предсказать его поступки было очень трудно. Поэтому Брежнев его боялся.

14 октября 1964 года советские газеты сообщили: Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу товарища Хрущева Н. С. об освобождении его от обязанности первого секретаря ЦК КПСС в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. С этого дня Хрущев оказался в опале.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Бабушка Нина, жена Никиты Сергеевича, она отдыхала с Викторией Брежневой, как бы второй леди советской, они отдыхали в Карловых Варах. Она повернулась к Виктории Брежневой и сказала: "Теперь ты меня будешь приглашать на государственные приемы". Конечно, это никогда не произошло, и она с тех пор никогда Викторию Брежневу не видела", - говорит Нина Хрущева.

Никита Сергеевич провел под домашним арестом семь лет. Но с его смертью контроль КГБ не ослабел. 11 сентября 1971 года Хрущев умер от сердечного приступа в ЦКБ. Родные не имели права принимать решения по организации похорон, они ждали указа сверху. Прощание с Хрущевым разрешили провести 13 сентября в больнице в помещении полно сотрудников спецслужб.

"Это задевало самолюбие членов семьи, но не они определяли ритуал. Была сразу создана комиссия по похоронам Хрущева, которая принимала все решения на ходу. Поэтому на Новодевичье кладбище пропустили только небольшую группу соратников Хрущева, старых его друзей, членов семьи", - утверждает Рой Медведев.

Появление на похоронах бывшего главы СССР не поощрялось ЦК. Каждый пришедший проститься с Хрущевым рисковал карьерой. По словам правнучки Генсека Нины, посадить не могли, но люди боялись.

Сразу же после смерти Хрущева сотрудники КГБ старались стереть последние признаки его жизни и политической деятельности. Все мемуары и записи уничтожили. Даже дачу, где он провел последние годы жизни, снесли. Чиновники боялись, что кому-нибудь придет в голову устроить там музей. Даже Новодевичье кладбище решили сделать закрытым.

"Туда нужно было иметь пропуск, чтобы пойти на Новодевичье кладбище. Особенно после того, как Эрнст Неизвестный в 1975 году сделал памятник Никите Сергеевичу, туда очень много стало приходить людей, особенно иностранцев. То есть вдруг Хрущев, советский коммунистический стал одним из первых политических диссидентов. И пришлось закрыть кладбище", - рассказывает Нина Хрущева.

Имя самого яркого реформатора СССР забывают на целых 20 лет.

"Я в школе училась, не было у нас в учебниках ничего, была Коммунистическая партия Советского Союза. Все происходило с Коммунистической партией Советского Союза. И Гагарин полетел с Коммунистической партией, и спутник запустили с Коммунистической партией, все была Коммунистическая партия", - вспоминает Хрущева.

О Хрущеве снова вспомнят только в эпоху горбачевской гласности. Тогда в 90-х историки начнут бесконечный спор о заслугах и провалах правителя эпохи невероятных контрастов.