Палестинский лидер Ясир Арафат был отравлен полонием

Фото: ИТАР-ТАСС

Палестинского лидера Ясира Арафата отравили полонием. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, проведенные в швейцарской лаборатории.

Эксперты института радиофизики в швейцарской Лозанне в течение года исследовали останки основателя и первого главы Палестинской национальной администрации, сообщает BBC.

По словам специалистов, исследование осложнило то, что со дня кончины Ясира Арафата прошло уже 8 лет.

"Нам открыли настоящее преступление. Это политическое убийство", — заявила проживающая в Париже вдова палестинского лидера Суха Арафат.

Ясир Арафат скончался в 2004 году во Франции от обширного инсульта. В июле 2012 года швейцарские специалисты обнаружили на одежде и личных вещах Арафата следы радиоактивного полония-210. Тогда же сотрудники института радиофизики в Лозанне предположили, что его отравили полонием.

В январе прошлого года останки Ясира Арафата были эксгумированы. Российские, французские и швейцарские специалисты взяли пробы, после чего тело палестинского лидера вновь было предано земле.