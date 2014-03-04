В столичных домах понизили температуру отопления

Столичные энергетики понизили температуру отопления в жилых домах

Столичные энергетики вновь понизили температуру в жилых домах в связи с потеплением, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящий момент температура на выходе из тепловых станций составляет 85-93 градуса. Показатель теплоэлектроцентралей несколько выше - 88-92 градусов, рассказал глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

В Крещенскую неделю, когда температура опускалась до минус 15-16 градусов, энергетики давали показатели в 123-125 градусов. А когда в столицу пришел антициклон, и температура перестала опускаться ниже минус 3 градусов, "обороты" снизили.

При этом по правилам, в квартирах должно быть не холоднее 18 градусов, но и не очень жарко. "Чтобы не было "недотопа" или "перетопа" энергетики столицы и переключают тепловой режим отопления в зависимости от среднесуточной температуры за окном," - пояснил Ливинский.