Из-за забастовки пилотов отменили 20 рейсов между Москвой и Парижем

Фото: m24.ru

Из-за забастовки пилотов авиакомпании Air France в аэропорту Шереметьево отменили 20 рейсов в Париж.

15 сентября было отменено семь рейсов, 16 сентября не вылетят 10 рейсов, а в среду планируется отменить еще три вылета во французскую столицу.

Как уточняет Агентство "Москва", французская авиакомпании Air France и российская "Аэрофлот" используют самолеты большей вместимости из-за отмены рейсов. Дело в том, что авиаперевозчики входят в альянс Sky Team и выполняют совместные рейсы.

Таким образом, рейс № 2460/2461 выполнил самолет Airbus A321, а не A320, а рейс № 2454/2455 - лайнер А333 вместо А320.

Забастовка летчиков Air France началась 15 сентября. Уже в первый день авиакомпания отменила более половины своих рейсов по Европе. Пилоты собираются продолжить забастовку до 22 сентября. Ее причиной стали желание руководства расширить перевозки по заниженным тарифам, а это приведет к сокращению зарплат сотрудников.

Напомним, что 24 июня во Франции уже прошла забастовка авиадиспетчеров. Затруднения возникли в аэропортах Парижа, Марселя, Лиона, Тулузы и Бордо. Тогда бастующие требовали увеличения зарплат и замены оборудования.

Кроме того, забастовку начали и пилоты авиакомпании Lufthansa. 16 сентября с 9.00 до 17.00 местного времени (11.00 — 19.00 по Москве) не будут выполняться все рейсы на длинные дистанции.

Отметим, что во вторник из аэропорта Франкфурта должны были вылететь 4 рейса в аэропорт Домодедово. Помимо этого, был заявлен еще один рейс во Внуково.

С помощью забастовки немецкие пилоты собираются добиться улучшения условий для коллег, досрочно выходящих на пенсию. Пока переговоры с работодателем успехом не увенчались.