В Серпуховском районе 300 человек остались без света

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Пять жилых домов в Серпуховском районе Московской области остались без света, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
По данным спасателей, отключение произошло в поселке Фенино, инцидент коснулся 300 человек, 20 из которых – дети. Предварительной причиной называют короткое замыкание на контактной линии после проведения плановых ремонтных работ.
Предположительно, электроснабжение восстановят к 19:00 сегодняшнего дня. К устранению последствий ЧП привлекли 10 человек и три единицы техники.
В МЧС посоветовали в случае отключения электроэнергии:
- отключить все электроприборы, выдернув вилки из розеток;
- привести все выключатели в положение "выключено";
- проверить давление в кране с холодной водой и на всякий случай сделать запас воды;
- после восстановления электроснабжения не нужно все включать и важно убедиться, что свет не моргает.
