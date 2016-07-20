Форма поиска по сайту

20 июля 2016, 09:43

Происшествия

В Серпуховском районе 300 человек остались без света

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Пять жилых домов в Серпуховском районе Московской области остались без света, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

По данным спасателей, отключение произошло в поселке Фенино, инцидент коснулся 300 человек, 20 из которых – дети. Предварительной причиной называют короткое замыкание на контактной линии после проведения плановых ремонтных работ.

Предположительно, электроснабжение восстановят к 19:00 сегодняшнего дня. К устранению последствий ЧП привлекли 10 человек и три единицы техники.

В МЧС посоветовали в случае отключения электроэнергии:

  • отключить все электроприборы, выдернув вилки из розеток;
  • привести все выключатели в положение "выключено";
  • проверить давление в кране с холодной водой и на всякий случай сделать запас воды;
  • после восстановления электроснабжения не нужно все включать и важно убедиться, что свет не моргает.

отключение электроэнергии Серпуховский район авария чп

