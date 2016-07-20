В Серпуховском районе 300 человек остались без света

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Пять жилых домов в Серпуховском районе Московской области остались без света, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

По данным спасателей, отключение произошло в поселке Фенино, инцидент коснулся 300 человек, 20 из которых – дети. Предварительной причиной называют короткое замыкание на контактной линии после проведения плановых ремонтных работ.

Предположительно, электроснабжение восстановят к 19:00 сегодняшнего дня. К устранению последствий ЧП привлекли 10 человек и три единицы техники.

В МЧС посоветовали в случае отключения электроэнергии: