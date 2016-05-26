Цены на номера в отелях Египта упали из-за снижения турпотока

Фото: YAY/ТАСС/Ostapchuk

Отели в Египте снизили цены на проживание после крушения лайнера EgyptAir, передает "Интерфакс".

Цены на проживание в самых лучших отелях Шарм-эль-Шейха снизилась до $26–50 за ночь. Отель Radisson Blu Resort снизил цену с $200 за ночь до $26–27. Цена за ночь в отеле Renaissance Hotel упала до $33. Толпы туристов перестали посещать пирамиды и другие памятники. Кризис туристической отрасли в Египте эксперты связывают с вопросами безопасности.

В ночь на 19 мая, с радаров пропал лайнер Airbus 320 авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс Париж-Каир. На борту находились 66 человек из них 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств. Россиян среди них нет.

В ноябре 2015 года было приостановлено авиасообщение между Россией и Египтом. 31 октября на Синайском полуострове в результате теракта потерпел крушение самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Причиной взрыва стала бомба на борту лайнера. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту.