Куда сходить с детьми во время каникул

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Москву признали самым дорогим городом России для отдыха в время школьных каникул. Такие данные приводит портал Travel.ru. Исследователи учитывали затраты семьи из трех человек за сутки проживания в разных городах.

Оказалось, что недорогая гостиница, обед в кафе, обзорная экскурсия по городу, посещение популярного места детского отдыха и покупка местного сувенира в Москве обойдется в среднем в 5620 рублей.

Москвовед, архитектор Денис Ромодин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", куда в столице в первую очередь стоит сходить с детьми.

"Сейчас можно сходить в обновленный "Детский мир" на Лубянской площади. Там сделали огромный, многофункциональный центр. Оттуда открывается вид на Москву. В этом же районе можно отправиться на прогулку по обновленной Мясницкой улице. По ней сейчас стало очень приятно гулять. И там же находится усадьба Чертковых, в которой наконец-то открыли интерьер. Сейчас там проходит выставка, посвященная "Алисе в стране чуде" для всей семьи.

Пока погода позволяет, сейчас можно прогуляться в Парке Горького и в других парках. Также можно походить по новым пешеходным зонам, которые сейчас появились в городе", – сказал он.

Немного дешевле отдых стоит в Новосибирске и Суздали, а самыми бюджетными городами оказались Краснодар, Казань и Ростов Великий, где отдых обойдется в 3200 рублей в день.

Добавим, работодатели компенсируют сотрудникам затраты на отпуск, проведенный в России. Сумма компенсации составит не более 50 тысяч рублей. Новая норма начнет действовать с 1 января. При этом работодатели, которые согласятся на эти выплаты, получат налоговые льготы. Соответствующий законопроект накануне одобрило правительство.

Предполагается, что работодатель будет покрывать расходы на отдых не только работнику, но также и членам его семьи – супругам, родителям, детям, в том числе подопечным и усыновленным, в возрасте до 24 лет, если они получают образование по очной форме обучения.

Если работник отправляется в путешествие с семьей, ему выплатят компенсацию в размере 50 тысяч на каждого члена семьи. При этом работник должен будет заплатить подоходный налог в размере 13 процентов от полученной компенсации.