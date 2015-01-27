У наркодилера при обыске нашли пистолет-пулемет и револьвер

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Сотрудники столичного управления ФСКН в ходе обыска у подозреваемого в сбыте наркотиков нашли пистолет-пулемет и револьвер, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Наркодилер проживал в Восточном Бирюлеве. По данным ведомства, дома у него нашли чехословацкий пистолет-пулемет SA-26, три магазина и 89 патронов к нему, а также револьвер с 30 патронами, переделанный в боевой, и марихуану.

В отношении задержанного завели уголовное дело и отправили под стражу.

В конце 2014 года правоохранители задержали жителя Тверской области, в сумке у которого были три пистолета. Осенью того же года столичные полицейские ликвидировали мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия.