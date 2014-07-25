Суд в Москве арестовал двоих торговцев оружием и наркотиками

Мещанский суд Москвы постановил арестовать двоих обвиняемых в торговле оружием и наркотиками, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

"Товар" фигуранты дела хранили на съемной квартире в центре Москвы. Оперативники нашли там четыре единицы огнестрельного оружия, более 800 травматических патронов, полкилограмма марихуаны и 90 грамм амфетамина.

Задержать обвиняемых – двоих приезжих из Нижнекамска – удалось 19 июля по месту проживания. На торговцев завели дело по статьям "Покушение на сбыт наркотиков" и "Незаконное хранение и сбыт оружия".

Отметим, что максимальное наказание, которое может фигурантам дела по совокупности статей, составляет 9 лет колонии.



