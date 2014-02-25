Пять патронов: первому патенту на револьвер 178 лет

178 лет назад - 25 февраля 1836 года - Сэмюэл Кольт получил первый в США патент на автоматический револьвер - пятизарядный Colt Paterson. Обозреватель сетевого издания M24.ru рассказывает об истории создания знаменитого оружия и его "соперниках".

Надо сказать, что Сэмюэл Кольт (который тогда еще не был полковником) не придумал ничего нового. С того момента, как огнестрельное оружие стало чуть посложнее приделанной к куску дерева металлической трубы с дыркой для фитиля, множество умов билось над идеей многозарядности. И периодически находило те самые правильные решения.

Впервые "револьверный принцип" был опробован в XVI веке. Рудольф Шмидт, автор французской книги "Портативное огнестрельное оружие", утверждает, что первым, кто додумался поместить заряды во вращающийся цилиндр был Николас Цукиндер из Берна (1584 год). К тому же времени относятся и хранящийся в британском Королевском военном музее пистолет с замком типа "снэпхенс", конструкция которого в общих чертах похожа на то, что через 200 лет запатентует Кольт: шестизарядный барабан с собственной затравочной полкой у каждой камеры, закрытый бронзовым кожухом. Кроме всего прочего, этот "револьвер" имел механизм для автоматического поворота барабана при взводе курка, почти такой же, как у первых "кольтов". В бельгийском арсенале Порт д’Аль хранится мушкет с кремневым замком, имеющий блок из шести зарядных камер. В 1662 году Сэмюэлу Пипсу во время обеда с морскими офицерами некий сэр Уильям Кромптон продемонстрировал ружье, которое могло сделать семь выстрелов подряд. Через год известный изобретатель своего времени маркиз Вустер у себя в дневнике напишет про пришедшую ему в голову идею "способа сделать подряд целую дюжину выстрелов, не перезаряжая, не подсыпая свежей затравки и не перенося оружия с руки на руку". Но маркиз свою идею так и не довел до воплощения в металл, так что его опередил Каспар Колтроп, представивший на заседании Королевского общества семизарядное "весьма искусное ружье".

Голландский трехзарядный кремневый пистолет. Фото: historypistols.ru

Было еще навсегда утерянное изобретение Чарльза Кардиффа – "мушкеты, карабины, пистолеты и иные малые огнестрельные орудия, способные производить по два, три и более того отдельных выстрелов из одного ствола с одним замком и одной затравкой…в которых можно сохранять несколько зарядов до поры, пока не будет оказия стрелять…секрет же и основа всего лежит в заряде". Куда больше нам известно про 11-зарядное "ружье Пакла" (с которым любители военно-стратегических игр могли встретиться в Empire Total War) – малокалиберную барабанную пушку, предназначавшуюся для защиты кораблей от абордажа. Парочка образцов по крайней мере сохранилась в британских военных музеях.

Наконец, можно вспомнить про совершенно монструозные японские фитильные (!!!) револьверы с дисковыми зарядными блоками (привет пулемету Дегтярева!), изготовленные, судя по всему, после "открытия" страны коммодором Перри в состоянии шока от знакомства с изобретением Кольта. Страшно даже подумать о том, какие еще конструкции могло бы породить воспаленное сознание японских оружейников, если бы американцы с англичанами не стали бы поставлять им современное оружие и нормальные патроны.

11-зарядное "ружье Пакла"

И все же эти устройства так и остались в лучшем случае - как единичные курьезные экспонаты в музеях, а в худшем варианте – в виде чертежей, а то и вообще упоминаний в чужих дневниках и хрониках. И Д’Артаньяну сотоварищи, и королевскому стрелку Шарпу приходилось довольствоваться однозарядными ружьями и пистолетами, а после каждого выстрела исполнять под огнем противника один и тот же незамысловатый ритуал: засыпать порох в ствол, проверить шомполом уровень пороха, запихнуть в ствол пыж, забить шомполом пыж как можно плотнее, положить в ствол пулю, положить на полку затравочный порох или капсюль, взвести курок, выстрелить, повторить все то же самое еще раз, если тебя, конечно, до сих пор не убили. Солдат прусской пехоты Фридриха Великого, говорят, за минуту ухитрялся сделать пять выстрелов и одно заряжание - это считалось мировым рекордом. Как правило, скорострельность среднестатистического пехотинца в вакууме составляла 2-3 выстрела и к тому же снижалась после первых 20 залпов из-за загрязнения ствола.

Почему у мушкетеров все-таки не было револьверов? Во-первых, по той же причине, по которой у них практически не было винтовок, - дорого. До наступления эпохи "парового капитализма" в середине XIX века, основой промышленности оставался ручной труд, поэтому всякие технические ухищрения типа нарезки ствола или барабана на несколько зарядов поднимали стоимость оружия до небес. Для изготовления каждого "весьма искусного ружья" требовался мастер Левша-золотые руки, а поскольку общество было почти полностью аграрным, то Левшей был явный недобор. Во-вторых, ровно по той же причине все эти конструкции страдали от одной и той же болезни: лишь самый искусный Левша мог подогнать отверстие каморы ствола и канал зарядной камеры барабана друг к другу настолько плотно, чтобы полностью исключить прорыв пороховых газов за пределы системы "барабан-ствол". Далее следует простая математика: чем больший объем газов улетает в пустоту, тем слабее будет сам выстрел. А еще не забудем про проблему материалов (сталь XVII и сталь XIX века это, как говорят в Одессе, две большие разницы), и про точность ручного сверления ствола, из-за которой в каждой мастерской калибры "гуляли" с допусками от 0,5 до 2 мм. Солдатам "кремневой" эпохи приходилось таскать с собой персональные формочки для отливки, поскольку пуля, подходившая к одному мушкету, могла выкатываться из другого.

Для того, чтобы револьвер в том виде, в каком мы его знаем, смог родиться на свет – понадобилась промышленная революция, заменившая Левшу станком с механически заданными параметрами. И еще кое-что.

Знал ли преподобный Александр Форсайт о том, что его изобретение станет вторым по важности в истории огнестрельного оружия после пороха - нам доподлинно неизвестно. Зато известно, что в 1807 году он запатентовал свой "флаконный" замок, в котором содержались основные принципы конструкции современного унитарного патрона. В основе всего лежало применение особого класса взрывчатых веществ – фульминатов, воспламенявшихся от сильного удара. Об их существовании было известно задолго до опытов Форсайта, но оружейные мастера пытались заменять ими порох в основном заряде, из-за чего взрыв получался слишком сильным и ружья буквально разносило на части, иногда и вместе с горе-изобретателем. Форсайт сперва попытался заменить фульминатом порох на затравочной полке, но на этом пути его ждало разочарование: получавшийся микровзрыв не имел четкой направленности и не успевал поджечь основной заряд. Тогда он поместил крупинку фульмината в бронзовый цилиндрик, установленный на внешней стороне ружья вместо традиционного замка. Ударник оружия бил по маленькому поршню на цилиндрике, а тот, в свою очередь, наносил удар уже по фульминату, который от этого немедленно дентонировал и поджигал порох основного заряда. Важнейший шаг к появлению патронов и казнозарядного оружия был сделан, но пока что "классические" кремневые ружья и пистолеты даже не думали сдавать свои позиции.

До того, как барабан, капсюль и точные станки не совместились в одной точке пространства и времени, проблему скорострельности предпочитали решать традиционными способами. Самым простым вариантом было собрать несколько стволов и объединить их с единым спусковым механизмом. Многоствольных систем также было создано великое множество, но конкретно в США накануне эпохи "кольтов" наибольшее распространение получили две из них: "пеппербокс" или просто "перечница" и "дерринджер".

Американский шестиствольный пистолет Аллена 1837 года. Фото: historypistols.ru

"Перечница" была классической "многостволкой": несколько (как правило – от 3 до 8) стволов были объединены в монолитный блок, вращавшийся вокруг центральной оси; в каморе каждого ствола находилась брандтрубка, внутри которой располагался пистон, по которому бил сверху общий ударник. Нажатие на спусковой крючок приводило в действие механизм, который сперва поворачивал весь блок стволов на 60 градусов, затем опускал ударник на следующий пистон. Недостатки: крайне неудобные для ношения на теле габариты, немалый вес и чудовищно медленная перезарядка. Облегчать "перечницы" пытались в основном за счет урезания стволов по самую зарядную камеру из-за чего, соответственно, страдала точность – фактически из них можно было стрелять только в упор. Ради портативности пытались уменьшать калибр, но из-за этого, разумеется, снижалось воздействие на цель. Кроме того, некоторые оружейники пытались превратить "перечницу" в нечто револьвероподобное, добавив дополнительный ствол перед верхней зарядной камерой.

Так или иначе, именно "перечницы" подготовили американский внутренний оружейный рынок к появлению револьверов Кольта. Они же стали их основными конкурентами. Во время первой (калифорнийской) "золотой лихорадки" 1849-1951 годов искатели приключений раскупали их буквально как горячие пирожки. К тому моменту Кольт уже успел построить свой первый завод в Хартфорде, но его продукцию народ не брал – слишком дорого. На востоке США первые револьверы можно было купить за 25 долларов, но в Калифорнии цена доходила уже до 200. "Перечница" же везде стоила примерно одинаково - в районе 10-15 долларов. Кольту пришлось не на шутку воевать с авторами патентов на "перечницы", буквально наступавшими ему на пятки. Так, первый американский патент на револьвер системы Кольта датируется 25 февраля 1836 года, а 13 апреля того же года Бартон и Бенджамин Дарлинги запатентовали свой вариант шестиствольной "перечницы". Рекламные объявления в газетах предупреждали потребителя: "последнее время практикуется колоссальное жульничество на публике теми, кто выдает и продает шестиствольный или самовзводный пистолет за патентованный револьвер Кольта".

Пистолет Деринджер Филадельфия. Фото: historypistols.ru

"Дерринджеры" начали свой путь почти одновременно с "кольтами". Если авторы конструкций "перечниц" делали ставку на то, чтобы залить свинцом помещение, то Генри Дерринджер резонно считал, что в критической ситуации спасением станут не адский грохот и потоки свинца во все стороны, а один-два точных выстрела – но так, чтобы в упор и наверняка. В расчете на это и создавался самый первый "Дерринджер Филадельфия" образца 1830 года – миниатюрный, по меркам пистолетов своего времени, но при этом обладавший чудовищно убойным калибром от 10 до 14 мм. Этот пистолет можно было легко спрятать в рукав, в жилетный карман, в вырез женского платья или заткнуть за подвязку чулка - типичное "оружие последнего шанса". В дальнейшем карманные пистолеты производили многие фирмы, включая и Кольта, но основные принципы деррринджеростроения при этом не менялись: миниатюрность плюс убойность. И, разумеется, низкая цена, что было немаловажным для тех, ко не мог позволить себе револьвер, но при этом понимал, что на Диком Западе "тяжело без нагана". Постепенно появилась и тенденция к увеличению количества стволов. Как правило – до двух, но отдельные уникумы умудрялись изготовлять и продавать не только трех - , но и четырехствольные "дерринджеры". Особенно много "карманных двустволок" понаделали в период всеобщего перехода на унитарные патроны. Наиболее известным и "классическим" на сегодня считается дерринджер калибра 0.44 (11 мм), выпущенный фирмой "Ремингтон" в 1870-х годах: пистолет с блоком из двух вертикально спаренных стволов (как у современных охотничьих двустволок), прикрепленным к рамке оружия на шарнире, с рукояткой в виде "соколиной головы". Эта модель оказалась настолько удачной, что задержалась в производстве до 30-х годов уже двадцатого столетия, а вообще современные варианты дерринджеров с удовольствием покупают как оружие самообороны и до сих пор .

Наконец, "кольты". Говорят, что Сэмюэлю Кольту не было и 20 лет, когда он впервые разработал конструкцию своего револьвера. Очень может быть - доподлинно известно, что маленький Сэмми с раннего детства питал склонность ко всевозможным механическим штуковинам и экспериментам, желательно таким, чтобы погромче бабахало. Этим он приводил в неистовство всех соседей-фермеров, был много раз отловлен и больно бит по попе, но продолжал в том же духе. Самым известным достижением его детства стал осуществленный в возрасте 12 лет подрыв спущенного на воду маленького плотика при помощи самодельного дистанционного электровзрывателя на гальванической батарее.

Капсюльный револьвер Кольт Патерсон. Фото: historypistols.ru

Чтобы хоть как-то отвлечь мальчика от рискованных экспериментов с участием взрывчатки, дедушка подарил ему свой старый кавалерийский пистолет, с которым хаживал на британских "красномундирников" еще во время Войны за независимость. А заодно рассказал про служившего в его полку некоего Тима Мерфи, у которого имелся мушкет с двумя стволами. Эта старческая байка настолько потрясла Сэма, что тот немедленно забросил саперное дело и принялся курочить все попадавшее ему под руку оружие. Первой жертвой в борьбе роковой пали отцовские охотничьи ружья, из которых он собрал нечто вроде "перечницы" с четырьмя стволами. К сожалению, "многозарядное ружье системы Кольта" наотрез отказывалось стрелять по очереди из каждого своего ствола, а его одновременный залп глушил всех кур на мили окрест, так что от этой идеи пришлось отказаться.

В возрасте 16 лет Сэмюэл Кольт решает оставить отчий дом и завербоваться матросом на бриг "Карло", направлявшийся в Калькутту. Как-то, отдыхая после вахты, он наблюдал за постом рулевого и обратил внимание на то, что как бы тот не крутил свое колесо, только он выпускал штурвал из рук, – специальное механическое устройство немедленно подхватывало и жестко фиксировало рукоятку. И в этот момент на него снизошло то самое озарение, которому мы обязаны всеми великими изобретениями - от колеса до периодической таблицы элементов. Обнаружив выброшенный на свалку талевой блок, Сэм Кольт немедленно принялся за изготовление модели своего будущего револьвера.

Револьвер Кольт Уолкер. Фото: historypistols.ru

Дальше настал период борьбы, разочарований, поражений и новой борьбы. Первые "кольты" либо взрывались, либо наотрез отказывались стрелять. Чтобы собрать денег на изготовление новых прототипов, Сэмюэлю пришлось ездить по всей стране с лекциями о химии, затем он все же сумел изготовить пистолет и винтовку и, наконец, получил свои патенты, сперва в Европе и только потом – у себя на родине. Изобретение было описано как "оружие с вращающимися частями", и из-за этой неточной формулировки ему еще предстояло в будущем не раз и не два судиться с производителями "перечниц".

5 марта Сэмюэль Кольт зарегистрировал компанию Patent Arms Manufacturing Co – будущую Colt’s Firearms, и выпустил свой самый первый "Кольт Патерсон". Затем было много всякого: долгие и безуспешные попытки (как всегда и бывает в таких случаях) пробиться через стену "косности и отсталого мышления" генералов армии США, полагавших новую систему ненадежной, Семинольская война во Флориде и Война за независимость Техаса, поставки револьверов для техасских рейнджеров, банкротство, возвращение к детским развлечениям, из которых вышла премия Конгресса в 20 000 долларов за разработку водонепроницаемого кабеля. Техасская война, заставившая Кольта вновь вернуться к оружейному бизнесу, знакомство с Сэмом Уолкером, заказы для Крымской войны в Европе, Гражданская война, освоение Запада, словом все то, из чего состоит Легенда, которая стоит за каждым стволом с маркой Сolt’s Firearms Manufacturing. А после смерти полковника будут еще и пулеметы, и знаменитый пистолет "Кольт 1911", и "томми-ганы" для гангстеров и пехотинцев "джи-ай" и многое другое.

Пистолет Кольт М1911 А1. Фото: historypistols.ru

Легенды о кольтах и ковбоях

Образ человека в шляпе, скачущего по прерии верхом на мустанге с верным шестизарядником в кобуре на поясе, благодаря киношным "вестернам" настолько закрепился у нас в голове, что трудно представить себе, что на самом деле все было несколько иначе, а также проще, грубее и прозаичнее.

Во-первых, любимым оружием "ганфайтеров" Дикого Запада был вовсе не револьвер, а дробовик. При чуть меньшей дальности эффективного огня, чем у "винчестеров", он обладал огромной поражающей способностью. В пару к дробовику для всяких там "разборок в салунах" действительно могли носить и кольт, но предпочитали дерринджер.

Во-вторых, ношение револьвера в открытой кобуре для быстрого выхватывания (что часто встречается в "вестернах"), в реальности привело бы к загрязнению оружия, осечкам и поломкам. К тому же, владелец такой кобуры очень скоро мог что-нибудь себе отстрелить из своего же револьвера. Как правило, револьвер системы Кольта носили в кобуре, наглухо закрытой клапаном. Поломка была бы просто катастрофой – даже во времена освоения Запада, кольты все еще стоили дорого - от 30 до 50 долларов за штуку. Среднестатистическому ковбою на новый револьвер надо было работать 2-3 месяца.

Кадр из фильма "Плохой, хороший, злой". Фото: с сайта imdb.com

В-третьих, эту кобуру, судя по фотографиям, носили не сбоку на бедре, а спереди, так, чтобы не мешала ходьбе и уходу за скотом. Кроме того, так револьвер можно было достать гораздо быстрее.

В-четвертых, времени на выхватывание револьвера уходило гораздо больше, чем нам пытаются показать в фильме "Быстрый и мертвый" с Ди Каприо и Шэрон Стоун в главных ролях. Как правило, время от прикосновения рукой к рукоятке револьвера до первого выстрела у самых тренированных "ганфайтеров" составляло 1,3 секунды. Это на основе данных замеров в современных "тепличных" условиях.

В-пятых, стрелять часто и прицельно из первых кольтов было невозможно в принципе. До изобретения бездымных порохов, после каждого выстрела и стрелка и его цель окутывали клубы дыма, из-за которых вероятность прицельно попасть хоть во что-нибудь по второму разу была нулевой.

Кадр из фильма "Плохой, хороший, злой". Фото: с сайта imdb.com

В шестых, о необыкновенной меткости "ганфайтеров" и прочих деятелей Дикого Запада - даже лучшие из них не смогли бы предъявить мишень, которая бы выделилась на фоне результатов сегодняшних рядовых посетителей стрелковых клубов. Причина: меткость и кучность современного стрелкового оружия превышает аналогичный показатель у первых кольтов где-то 6-7 раз.

В-седьмых, одновременная стрельба из двух револьверов – это бред воспаленного сознания. Первые кольты весили много - больше двух килограммов, и таскать на себе две таких штуковины дураков не было. К тому же, одновременный огонь с двух рук, да дымным порохом… Все понятно, да?

В-восьмых, то же самое касается и "ковбойского штопора" - прокрутки револьвера на пальце с последующим метким выстрелом. В начале 1920-х, в американских газетах предлагалась баснословная премия в целых 1000 долларов тому, кто сумел бы, прокрутив таким образом револьвер, мгновенно выстрелить и попасть в любую цель по своему усмотрению, хоть в упор, хоть как-нибудь… Призовой фонд так никто и не забрал, не нашлось даже ни одного желающего попробовать.

Алексей Байков