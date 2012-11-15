Депутат Железняк предложил ввести в школах уроки спортивной стрельбы

Фото: ИТАР-ТАСС

Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк выступил за преподавание в школах спортивной стрельбы. По его словам, эта учебная дисциплина поможет повысить культуру обращения с оружием.

"Мы всячески поощряем занятия спортивной стрельбой, обучение школьников в тире. Привитие правильного обращения с оружием - это интересный спорт, требующий и выдержки и собранности. Но это должно проводиться только там, где есть необходимые технические возможности и соблюдаются требования безопасности", - цитирует РИА Новости выступление вице-спикера Госдумы на пресс-конференции.

Начальник правления реализации госполитики в области оборота оружия ГУ МВД России Анатолий Маликов отметил, что законопроект, предусматривающий запрет на ношение оружия в общественных местах, в настоящее время находится на обсуждении рабочих групп, куда входят и производители оружия.

По его словам, документ опубликован для общественного обсуждения и любой желающий может присоединиться к дискуссии.

Напомним, проект закона об ужесточении правил пользования оружием предусматривает увеличение минимального возраста владельцев оружия с 18 до 21 года, запрет на ношение оружия в общественных местах, кроме этого оружием запретят пользоваться в состоянии алкогольного опьянения.

Принять поправки в закон об оружии власти решили после бойни на Чермянской улице, где юрист фармацевтической компании расстрелял своих коллег. В результате шесть человек погибли, а одна девушка госпитализирована с тяжелыми ранениями.