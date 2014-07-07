Война понарошку: как играют в страйкбол

"Познавательный фильм": какое оружие используется в страйкболе

Страйкбол - одна из разновидностей дорогих развлечений для настоящих мужчин. Однако насколько безопасна игра в "солдатиков" по-взрослому? И какие строгие правила должен соблюдать тот, кто хочет принять в ней участие? Об этом расскажет специальный репортаж телеканала "Москва 24".

Оружие прежде всего

У Андрея сегодня волнительный день. Он идет покупать себе ствол. Дорогими подарками он, по своему собственному признанию, тешит маленького Рэмбо, сидящего внутри. Это место хоть и не засекречено, но его точное расположение знают лишь посвященные.

Андрей остановился на автомате отечественного производства. Были еще мысли о пулемете – он обошелся бы, конечно, дороже. Дело не в деньгах. Просто в предстоящей войне игрушек и так будет предостаточно. Андрей – игрок. Его хобби – мужские игры на свежем воздухе в полном боевой выкладке. Не настоящая война, но настоящие страсти.

Они воплотили в жизнь мечту миллионов любителей компьютерных игр. Они могут выбирать любое оружие, снаряжение и армию. Они знают, как пройти войну и выжить. Страйкбол – одна из разновидностей дорогих развлечений для настоящих мужчин.

"Страйкбольная индустрия охватывает у нас практически все – это, грубо говоря, от носков до касок. Представлены все виды, так скажем, амуниции – вот, допустим, есть советская каска, оригинальная, так скажем, у нас есть тактические каски, которые используют иностранные спецслужбы, ботинки, использующиеся до сих пор у американцев", - рассказывает продавец магазина оружия для страйкбола Антон Кузовенков.

Своим появлением страйкбол обязан Японии. После второй мировой японцам как союзникам фашистской Германии было запрещено иметь собственные вооруженные силы, использовать боевое оружие и проводить военные учения. Как альтернативу боевому изобретательные японцы создали пневматические копии настоящего оружия, стреляющие пластиковыми шариками.





Оружие для страйкбола

При внешнем сходстве и даже вполне правдоподобной имитации веса и боевой отдачи, они не могли нанести сильных повреждений противнику. Маленькая японская хитрость позволила абсолютно легально заниматься военной подготовкой. Через некоторое время пневматические копии стали общедоступными, что и послужило толчком к появлению военизированной командной игры.

"Индустрия у нас радует. Допустим, есть у нас гранаты, имитирующие боевые, - выдергиваем чеку, держим в руке, бросаем - задержка 3,3 секунды. Есть у нас, конечно, гранатомет - РПГ-26, стреляет он гранатами, полная антуражность, то есть имеет все прицелы. Переделан он из боевого, отстрелянного тубуса, то есть все складывается, как полагается", - говорит Антон Кузовенков.

Существует 3 основных типа страйкбольного оружия. Спринги: их пружинный механизм используется для дробовиков и винтовок, где автоматический режим ведения огня не предусмотрен. Газовые модели. Как правило, газ используется для пистолетов и снайперских винтовок.

И самый популярный тип – это электро-пневматическое оружие, или привод, как его принято называть в страйкболе. В основном это автоматы и пулеметы. На прилавках страйкбольного магазина винтовки, автоматы, пистолеты и гранатометы, а также каски, бронежилеты и форма всех мыслимых военных подразделений планеты. Все это должно создать тот самый неповторимый образ игрока, и мелочей здесь не бывает.

"Много людей занимаются реконструкцией. Они подбирают года, кто когда использовал, зачем, почему. Это очень важно, потому что люди подбирают вплоть до мелочей, там, ремень такого-то года, ботиночки такого-то года, кепочка такого-то года, чтобы соответствовать полностью, и, соответственно, проводятся реконструкторские игры, там, 41 года, там, 65, грубо говоря, когда была вьетнамская война", - рассказывает Кузовенков.

Апгрейд оружия – следующая после внешнего вида составляющая успеха в бою. В Москве это умеют делать всего несколько специалистов. И, конечно, каждый уважающий себя магазин, имеет собственную мастерскую.

"Допустим, когда-то этот автомат был АКС-су, который используется нашей полицией. Раньше здесь было деревянное цевье, выглядело оно как-то незатейливо. После того, как клиент захотел сделать из своего автомата конфетку, здесь была установлена армированная рукоятка, цевье с планками пикатинни для установки какой-либо рукоятки или прицельных лазерных приспособлений. Также глушитель установлен и коллиматорный прицел. Оружие стало намного удобнее, симпатичнее, и в руках стало его держать приятнее", - утверждает старший техник магазина Алексей Христич.

Тюнинг может сравниться по стоимости с самим оружием, в среднем от 500 до 1000 долларов. Ну, а редкие, эксклюзивные экземпляры по цене совершенствования ограничиваются лишь финансовыми возможностями владельца.

"За 100 тысяч себе можно в принципе собрать автомат или винтовку. Чаще всего самые дорогие автоматы, винтовки – это снайперские, потому что тюнинг требуется самый мощный, запчасти для этого нужны самые надежные, а, соответственно, если они самые надежные, то они уже и дороже стоят", - объясняет Алексей Христич.

Но сколько бы не было технических и финансовых возможностей для тюнинга, существуют жесткие ограничения страйкбольной ассоциации. Шарик не должен вылетать быстрее 120 м/с при игре в зданиях, и 160 на открытом пространстве. Есть уточнения по скорости для разного типа оружия и опыта игроков, как в минус, так и в плюс.

Бывалые страйкболисты знают: оружие, хоть и игрушечное, а все-таки оружие, и на скорости 80 м/с пластиковая пуля, вылетевшая из ствола электроприводного образца, способна сломать зуб, а стрельба в упор может даже загнать шарик под кожу, поэтому бронежилеты, очки и маски – это уже не антураж, а средства индивидуальной защиты, необходимые каждому, кто решил перейти границу полигона.

Место встречи

"Фактически это бывший детский пионерский лагерь - 10 лет назад здесь еще были дети, которые приезжали на смены и жили в этих домах. К сожалению, ничего более капительного нам отремонтировать не дали, как детский лагерь его уже невозможно эксплуатировать, поэтому мы решили сделать такой интересный страйкбольный полигон", - утверждает заместитель командира милитари-парка Тимур Черепнин.

Полигон – это игровая площадка, где страйкболисты могут предаваться своему мужскому хобби, не опасаясь нечаянно подстрелить кого-то из местных жителей. Чем внушительнее территория полигона и больше возможностей реализовать свою игровую фантазию, тем выше его рейтинг в сообществе.

"И вот привели здание более-менее в порядок в плане того, что отсюда убрали все гвозди, стекла битые, которые здесь были, и антуражно начали делать укрепления из досок, бойницы затянули ящиками", - говорит Тимур Черепнин.

Все страйкбольные полигоны изначально строятся под идею или сценарий: Вторая мировая, Вьетнам, Афганистан. Соответственно, все постройки в сооружении строят согласно выбранной эпохе.

"У нас тут есть инженерные сооружения - типа окопы. Здесь бойцы могут находиться и обороняться от наступающих из леса, есть небольшой блиндаж, который сделан для обороны на разные стороны, поэтому это вот такая вот точка укрытия, перекрывающая сектора обстрела", - объясняет Черепнин.

С ростом аппетита игроков полигон становится многофункциональным, а к подземным туннелям и землянкам добавляется вполне современная техника.

"Это и мотоциклы, и машины, и бронеавтомобили, которые вот здесь курсируют по этому полигону и обеспечивают прикрытие игроков, то есть под прикрытием бронеавтомобиля группа движется и может подойти вплотную сзади, потому что иначе, видите, на открытой местности вся группа выносится. Второй вид укреплений – это господствующие высоты, которые стоят сверху, и можно курировать или следить за площадкой, которая находится перед нами, под нами", - говорит Тимур Черепнин.

Построить милитари-парк – мечта любого владельца полигона, чтобы можно было и Сталинград устроить, и противостояние мифической альтернативной истории, и даже сымитировать сюжет современной компьютерной игры.



"Это такой опорный пункт обороны, где может находиться штаб, может находиться точка узловой обороны. Мы с вами видим как раз, приезжают командиры групп, которые заранее отрабатывают точки, сектора обстрела, определяя для своих бойцов, насколько это будет видимость, такая до игровая подготовка, которая проводится в таких узловых точках. Главное, чтобы по окончанию мероприятия было, кому убраться", - рассказывает Черепнин.

"Остается очень много забытых вещей, которые мы называем "потеряшками". Очень много, например, выбитых дверей, разбитых укреплений, то есть обратно все собрать – это достаточно трудоемкая работа. И на это нужно время, потому что если игры идут потоком, то это много времени занимает", - утверждает командир милитари-парка Андрей Царев.

Начало игры напоминает что-то среднее между военным сбором и туристическим слетом. Кто поодиночке, кто группами – в точку сбора прибывают участники команд. Еще есть время проверить оружие, а, может быть, даже слегка подкрепиться. Велика вероятность, что за несколько часов игры этого сделать не получится.

"В определение страйкбола так же входит так называемая "игра друзей", а "игра друзей" не может быть без общения, без того же шашлычка, алкоголя какого-то, но строго после игры, то есть во время игры такие вещи запрещены, хотя, естественно, бывает, но это скорее исключение, чем правило", - организатор игры Никита Жаботинский.

Нешуточный бой

Короткий инструктаж от организаторов. Сегодня желтые играют против синих. У них есть своя база, которая взорвется через 7 часов, если игрокам не удастся найти ключ и разминировать ее. Карта местности и несколько разномастных интернациональных команд, настроенных на победу. Инструктаж еще идет, а обратный отсчет уже запущен.

"Устройство нам нужно дезактивировать путем ввода туда определенной комбинации, которую мы должны собрать на данном текущем полигоне. Это устройство активирует дымовую шашку, которая покажет всем, что база условно уничтожена", - объясняет начальник штаба Сергей "Сургуч"

У сегодняшней игры высокий уровень сложности, поскольку она лишена удобств: не предусмотрено питание для игроков, нет туалетов и дров. Впрочем, отсутствие комфорта компенсируется техническими новинками.

"В частности, GPS-трекеры, которые есть у каждой команды и которые мы можем наблюдать на полигоне. Мы как организаторы следим за всеми командами, и командующие сторон следят за командами, которые находятся на их стороне. Это применяется впервые, в московском страйкболе во всяком случае. Аналогов я не знаю. Во всяком случае, в России, в СНГ таких игр не проводилось. Есть маячки специальные, так называемые GPS-трекеры, которые передают сигнал, и с помощью специальной программы этот сигнал отслеживается, и в режиме реального времени показывает, где находится команда в данный момент на полигоне", - говорит Никита Жаботинский.

Тем временем у синих первые потери. Трое бойцов отправляются в "мертвяк" - место, где, по условиям игры, убитые должны отсидеть пол часа, прежде чем они смогут продолжить игру. О том, что они не совсем живы, говорит красный цвет, появившийся на деталях их одежды.





"Мы перешли реку и передовой наш заметил противника, крикнул, мы залегли, стали стрелять, они по нам стрелять, завертелось. Противник взял тактическое преимущество, пришел первый, занял позиции первым и встретил нас. Сейчас там перестрелка большая идет, кто кого выдавит теперь", - рассказывает игрок.

Каждый солдат солдат этой военной организации имеет неограниченное количество жизней. Главное – чтобы синяки зажили. Бывают, конечно, и шрамы, но они, как известно, украшают мужчину и, кроме того, позволяют в минуты передышки разбавить собственную брутальность толикой сострадания к раненному товарищу. Пока убитые оживают, командир, начальник штаба синих, Сергей "Сургуч", отдает приказы живым.

Ящик с секретом. При неправильной транспортировке издает неприятный свистящий звук. Он достаточно тяжелый, поэтому нести его вынуждены два бойца. Такая игровая хитрость. Маленькие пазлы уместились бы в нагрудном кармане, но могут быть доставлены на базу только в этих ящиках.

При этом, если караван расстрелян, и ящики, и пазлы, находящиеся в них, достаются противнику. По условиям игры, в одном ящике можно транспортировать определенное количество пазлов. Поэтому чтобы собрать целую картинку, на которой можно прочитать шифр отключения бомбы, бегать придется не один раз. Вот они, суровые полевые условия.

"Здесь игра идет по выполненным задачам, и на данный момент мы не можем даже сказать, насколько их выполнил противник. Могу сказать, что наша задачу выполнила только на половину, из разряда первой. Мы имеем потери, бойцы напоролись на серьёзные сопротивления, был бой, кого-то убили", - рассказывает Сергей "Сургуч".

В штабе противника ситуация похожа: полный "мертвяк" убитых и совсем немного собранных пазлов. Командир желтых заметно нервничает. "Зет, Зет, внимание, вы находитесь в 300 метрах на юго-восток от третьей точки, то есть та речка, которая перед вами, ручеечек - это приток. Вам нужно его перейти и двинуться дальше на север", - дает он указания.

Очередная группа отправляется в поход. Мало того, что времени остается все меньше, так и пошел слух, что в игре принимают участие нейтралы - они не за желтых и не за синих, расстреливают всех, кто попадется. Шансов успеть обезвредить бомбу до взрыва остается все меньше.

19.00 – время Ч. Вокруг базы желтых крупная дымовая завеса. База синих уцелела. Не собрав картинку до конца, они рискнули угадать недостающие цифры, и выиграли. Казалось бы, кончилась игра, есть победители и побежденные, но на то она и игрушечная война, что здесь можно умирать и возрождаться, а значит снова и снова тешить своего маленького Рэмбо, сидящего где-то внутри, самыми невероятными военными операциями.