В "Аптекарском огороде" расцвела мини орхидея

Фото предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела редкая миниатюрная орхидея из Азии — Поматокальпа узколистная, сообщает пресс-служба учреждения.

Всего в роду Поматокальпа представлено более 25 видов орхидей из Азии, Австралии, Новой Гвинеи, Вануату и Соломоновых островов. На соцветиях длиной до 10 сантиметров образуются цветки размером около сантиметра. В природе эпифитная орхидея цветет осенью и зимой.

Кроме того, на фестивале "Тропическая зима" есть самая черная орхидея, Огненная лилия, хищные Обезьяньи чаши, ананасы, Венерины башмачки, Клешни лобстера и орхидеи с ароматом сыра.