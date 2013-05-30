Фото: ИТАР-ТАСС

Российская Госавтоинспекция готовит новый регламент госрегистрации автомобилей. Согласно проекту, регистрировать транспортные средства разрешат в любом регионе. С марта по апрель документ проходил общественную антикоррупционную экспертизу на сайте МВД, а в настоящее время проводится его доработка.

До вступления в силу регламента его в пилотном режиме предполагается опробовать на территории Москвы и Московской области. Автомобилисты смогут ставить на учет и снимать их с учета машины в любом регистрационном подразделении этих субъектов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В связи с этим на сайте ведомства проводится опрос для московских и подмосковных автомобилистов. Им предлагается ответить: воспользуются ли они возможностью обратиться для проведения регистрационных действий в подмосковные подразделения ГИБДД, если постоянно проживают в Москве, и наоборот.