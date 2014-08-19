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19 августа 2014, 11:16

Опросы "Активного гражданина" появятся на портале pgu.mos.ru

опросы связь Активный гражданин портал мосуслуг

Фото: M24.ru

Опросы сервиса "Активный гражданин" можно будет проходить на московском портале госуслуг pgu.mos.ru, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий. В ведомстве отметили, что в дальнейшем будут начислять баллы, например, за своевременную оплату штрафов.

Как рассказали в департаменте, сейчас проводится интеграция "Активного гражданина" с московским порталом госуслуг. Благодаря этому у сервиса может появиться 3,5 млн пользователей. Сейчас же в опросах "Активного гражданина" участвует 250 тысяч москвичей.

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Технические работы по интеграции завершатся 19 августа в 12-13 часов. Сейчас действия в личном кабинете временно заморожены. В пресс-службе отметили, что зарегистрированным пользователям портала госуслуг не нужно будет дополнительно регистрироваться в "Активном гражданине", сервис автоматически распознает участника опроса.

В департаменте также добавили, что в дальнейшем многие городские порталы будут интегрированы с порталом мосуслуг, как, например, портал "Наш город". "Дальше будет более глубокая интеграция, - рассказала пресс-секретарь департамента Елена Новикова. - Начислять баллы в "Активном гражданине" будут за разные рода активности. Например, за снижение расхода воды или своевременную оплату штрафов".

Напомним, что 18 августа "Активный гражданин" стал доступен и для WindowsPhone. Пользователям приложения на WinPhone предложили поучаствовать в конкурсе на самое большое количество баллов. Победителя ждет приз - Nokia Lumia 930, а занявших второе и третье места - Nokia Lumia 630.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Как работает приложение "Активный гражданин"

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