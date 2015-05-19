За год в "Активном гражданине" провели почти 600 голосований

Фото: M24.ru

На проекте "Активный гражданин" за год прошло 580 голосований общегородского районного и дворового масштаба, заявила на пресс-конференции заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, основана масса участников голосований – молодые москвичи.

"Москвичи знают проект, доверяют ему. "Активный гражданин" позволяет принимать более эффективные управленческие решения. Участвуют в нем более миллиона человек, а это 12 процентов избирателей", – сказала Ракова.

За год в проекте было получено более 25 миллионов мнений жителей столицы по различным инициативам властей.

"Москва в цифрах": Проекту "Активный гражданин" исполняется год

"Стартовали только на мобильной платформе, чтобы привлечь к участию в жизни города более молодых москвичей. Этой цели мы достигли. 80 процентов пользователей "Активного Гражданина" – люди от 18 до 40 лет. Аудитория практически пополам разделилась на тех, у кого есть дети и на тех, у кого нет", – отметила Ракова. По ее словам, весь следующий год администраторы проекта посвятят тому, чтобы привлекать более молодую и более зрелую аудиторию.

Напомним, сервис проведения электронных референдумов"Активный гражданин" запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные городские вопросы. За год в проекте было принято около 250 решений по различным направлениям. Например, москвичи отказались от снижения скорости на Бульварном кольце до 40 километров в час и переноса Шуховской башни.

За ответы в приложении горожане получают баллы, которые могут обменять на поощрения: билеты в музеи и театры, бесплатные поездки в метро и часы парковки, сувениры с брендом "Активный гражданин" и другие подарки. Магазин призов становится доступным пользователям как только они наберут первые 1000 баллов.