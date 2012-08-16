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Политика

16 августа 2012, 15:56

Количество мигрантов в Москве подсчитают с помощью соцопросов

опросы мигранты социальная сфера власть

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы хотят провести анонимные соцопросы работодателей для выяснения точного числа нелегальных иностранных работников в столице, заявил руководитель департамента труда и занятости населения города Олег Нетеребский.

Сейчас число официально зарегистрированных мигрантов-иностранцев варьирует от 350 до 380 тысяч. "Число неофициальных мигрантов примерно такое же", - цитирует Нетеребского РИА Новости.

Власти уже провели первичные опросы на 200 предприятиях города, всего исследованием предполагается охватить 2,5 тысячи предприятий.

Нетеребский отметил, что сейчас в Москве отмечается потребность в иностранных специалистах в наукоемких областях, а также в сфере ЖКХ. "В первую очередь, в низкооплачиваемые сферы, такие как ЖКХ, москвичи, в основном молодежь, не идут, во-первых, из-за уровня оплаты труда, а во-вторых, из-за непрестижности", - сказал чиновник.

По его словам, городу необходимо создавать учебные заведения и воспитывать своих специалистов.

В последнее время столица сокращает квоту на привлечение иностранных работников, за последние четыре года она сократилась в 2,8 раза. В этом году разрешение на работу в столице получили 200 тысяч иностранцев. В 2013 году квоту решено сократить вдвое.

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