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Москва 24

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Спорт

13 января 2015, 12:56

Москвичам расскажут о спортсменах-паралимпийцах

опросы паралимпийцы информирование Активный гражданин

Фото: ТАСС/Константин Веремейчик

Город разрабатывает специальную информационную кампанию, посвященную достижениям спортсменов-паралимпийцев. С помощью системы "Активный гражданин" москвичам предлагают выбрать, какие каналы продвижения будут самыми эффективными и позволят охватить максимальное число горожан.

Всего предлагается восемь вариантов ответа. Так, можно выбрать наружную рекламу, плакаты в вагонах метро и наземном транспорте, а также серию сюжетов на телеканале "Москва 24". Кроме того, информацию о паралимпийцах предлагают распространять с помощью музыкальных заставок на радио "Спорт FM".

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Помимо этого, представлены следующие варианты:

  • все указанные способы;
  • затрудняюсь ответить;
  • я считаю, что информации достаточно;
  • реклама в печатных СМИ.

Напомним, что 3 декабря, во Всемирный день инвалидов состоялось открытие нового офиса паралимпийского комитета на Тургеневской площади. При нем появился музей паралимпийского движения. Об этом рассказал председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В Москве открылся дом паралимпийского спорта

Рожков также сообщил, что Россия примет участие в соревнованиях по 20 видам спорта из 22 представленных на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. "Не попадают на игры наши команды по баскетболу и по регби на колясках", - отметил он.

Напомним, что на зимней Паралимпиаде в Сочи сборная России выиграла 80 наград: 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых. Это лучший результат нашей команды за все время участия в Паралимпийских играх.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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