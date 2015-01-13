Москвичам расскажут о спортсменах-паралимпийцах

Фото: ТАСС/Константин Веремейчик

Город разрабатывает специальную информационную кампанию, посвященную достижениям спортсменов-паралимпийцев. С помощью системы "Активный гражданин" москвичам предлагают выбрать, какие каналы продвижения будут самыми эффективными и позволят охватить максимальное число горожан.

Всего предлагается восемь вариантов ответа. Так, можно выбрать наружную рекламу, плакаты в вагонах метро и наземном транспорте, а также серию сюжетов на телеканале "Москва 24". Кроме того, информацию о паралимпийцах предлагают распространять с помощью музыкальных заставок на радио "Спорт FM".

Помимо этого, представлены следующие варианты:

все указанные способы;

затрудняюсь ответить;

я считаю, что информации достаточно;

реклама в печатных СМИ.

В Москве открылся дом паралимпийского спорта

Напомним, что 3 декабря, во Всемирный день инвалидов состоялось открытие нового офиса паралимпийского комитета на Тургеневской площади. При нем появился музей паралимпийского движения. Об этом рассказал председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Рожков также сообщил, что Россия примет участие в соревнованиях по 20 видам спорта из 22 представленных на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. "Не попадают на игры наши команды по баскетболу и по регби на колясках", - отметил он.

Напомним, что на зимней Паралимпиаде в Сочи сборная России выиграла 80 наград: 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых. Это лучший результат нашей команды за все время участия в Паралимпийских играх.