Четыре столичных центра госуслуг могут переехать в новые помещения

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Центры госуслуг "Мои документы" четырех округов Москвы могут получить новую прописку. За их переезд проголосовали участники проекта "Активный гражданин".

Центр госуслуг района Красносельский планируют переместить на улицу Верхняя Красносельская, дом 3. Идею переезда оценили 80,5% активных жителей ЦАО. Сейчас центр располагается на трех верхних этажах дома № 16 на Малой Лубянке, где нет возможности организовать единое пространство для приема, приспособленное, в том числе, под нужны маломобильных групп граждан.

Центр госуслуг района Южное Бутово может выехать их двух зданий на улице Маршала Савицкого - № 28 и № 30, в которых прием граждан сейчас осуществляется в 12 разных подъездах. Как отмечается, для центра подобрано новое помещение в 200 метрах от станции метро "Улица Горчакова" (ул. Горчакова, дом 9а). Переезд поддержали 85% граждан ЮЗАО, которые пользуются услугами центра.

Центр госуслуг района Некрасовка предлагается перевести на улицу Маресьева, дом 1. Благодаря этому почти втрое увеличится количество окон для приема посетителей и будет создана зона для комфортного ожидания. Сейчас центр располагается на улице Рождественской. Таким образом, из числа активных граждан, которые посещают центр госуслуг района Некрасовка, более 74% одобрили переезд в новое помещение.

Центр госуслуг района Крылатское может переехать с улицы Крылатские Холмы, до которой по мнению жителей неудобно добираться, в здании торгового центра Zar, которое находится в 4 минутах ходьбы от метро. Как отмечается, 79% от граждан, которые посещают или планируют посещать центр госуслуг данного района, поддержали его переезд на новый адрес.

Отметим, что в настоящее время в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающие более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Столичные центры предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. В 2015 году число центров "Мои документы" в Москве должно возрасти до 109.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.