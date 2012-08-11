Оппозиция провела акцию у памятника поэту Абаю Кунанбаеву

ИТАР-ТАСС

10 августа на Чистых прудах в Москве прошла оппозиционная акция, приуроченная ко дню рождения казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает «Интерфакс».

В официальных группах мероприятия "Вконтакте" и Facebook сообщалось, что на Чистопрудном бульваре планируется провести мини-фестиваль.



"В программе поэты, музыканты, художники, и, конечно же, гражданские активисты из России и Казахстана. Попробуем хотя бы на один вечер воссоздать атмосферу майского лагеря", - отметили организаторы мероприятия.

Участники несанкционированной акции развернули возле памятника Кунанбаеву ковер и, стоя на нем, читали политические стихи и пели песни, а активисты из Казахстана рассказали о жизненном пути поэта. Разошлись оппозиционеры после того, как об этом попросили сотрудники полиции, пригрозив задержаниями за нарушение общественного порядка.

Напомним, лагерь "ОккупайАбай" развернулся на Чистопрудном в мае и просуществовал около недели, пока по решению суда его не ликвидировали правоохранительные органы.