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Улицы

11 августа 2012, 00:38

Оппозиция провела акцию у памятника поэту Абаю Кунанбаеву

оппозиция митинги Чистые пруды улицы Чистопрудный бульвар ОккупайАбай

ИТАР-ТАСС

10 августа на Чистых прудах в Москве прошла оппозиционная акция, приуроченная ко дню рождения казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает «Интерфакс».

В официальных группах мероприятия "Вконтакте" и Facebook сообщалось, что на Чистопрудном бульваре планируется провести мини-фестиваль.

"В программе поэты, музыканты, художники, и, конечно же, гражданские активисты из России и Казахстана. Попробуем хотя бы на один вечер воссоздать атмосферу майского лагеря", - отметили организаторы мероприятия.

Участники несанкционированной акции развернули возле памятника Кунанбаеву ковер и, стоя на нем, читали политические стихи и пели песни, а активисты из Казахстана рассказали о жизненном пути поэта. Разошлись оппозиционеры после того, как об этом попросили сотрудники полиции, пригрозив задержаниями за нарушение общественного порядка.

Напомним, лагерь "ОккупайАбай" развернулся на Чистопрудном в мае и просуществовал около недели, пока по решению суда его не ликвидировали правоохранительные органы.

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