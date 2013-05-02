Власти согласовали проведение митинга оппозиции 6 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы окончательно согласовали проведение митинга оппозиции 6 мая. Акция пройдет на Болотной площади, однако в шествии оппозиции было отказано.

Митинг пройдет с 19.00 до 21.00 - на час позже ранее запланированного времени. По словам организаторов, перенос времени связан с тем, что 6 мая - это рабочий день.

По этой же причине власти отказали оппозиции в шествии, так как в будни невозможно перекрытие дорожного движения в городе.

Между тем 5 мая властями согласован митинг с шествием "Экспертного совета оппозиции", который также пройдет в районе Болотной площади, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что год назад на Болотной площади в Москве произошел самый скандальный оппозиционный митинг, который закончился столкновениями с полицией. Следствие до сих пор ведет дела в отношении некоторых участников беспорядков.