В прошлом году в НИИ имени Склифосовского провели более 190 трансплантаций

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В 2014 году врачи НИИ имени Склифосовского провели более 190 операций по трансплантации органов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора института Анзора Хубутию.

"Более 60% трансплантаций - это пересадка почки, в том числе и почки с поджелудочной железой. Еще около 45% - пересадки печени, остальное приходится на трансплантацию легких и сердца", - отметил Хубутия.

По его словам, институт стал одним из ведущих центров по трансплантации в России. "Трансплантация органов тесно связана с другими направлениями здравоохранения, поэтому трансплантологические службы должны развиваться в многопрофильном учреждении", - добавил Хубутия.

Отметим, НИИ имени Склифосовского представляет собой крупный многопрофильный научно-практический центр по проблемам скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений.

Здесь ежегодно оказывается квалифицированная помощь примерно 52 000 больным и выполняется более 20 000 различных операций. В институте работает около 830 научных сотрудников и врачей, среди них три академика и три члена-корреспондента РАМН, 33 профессора, 85 докторов и 247 кандидатов медицинских наук.

Кроме того, здесь работают главный трансплантолог, главный хирург, главный токсиколог, главный нейрохирург, главный торакальный хирург и главный кардиохирург Москвы.