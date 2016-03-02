LIVE: лекция музыковеда Михаила Мугинштейна об опере "Дидона и Эней"

5 марта в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция, посвященная первой английской опере Генри Перселла "Дидона и Эней". Встреча откроет цикл Михаила Мугинштейна "История оперы: четыре века – четыре шедевра". В этом году музыковед завершил многолетнюю работу над трехтомником "Хроника мировой оперы", где разобраны 400 оперных произведений и биографии 400 интерпретаторов за период с 1600 по 2000 год.

Генри Перселл написал музыкальную драму о человеке и судьбе в 1689 году. В основе лежит произведения история любви царицы Карфагена Дидоны и предводителя троянцев Энея. Колдунья захотела уничтожить могущественное государство, а вместе с тем разлучить царицу с ее возлюбленным. Эней принял злые чары за волю богов, призывающих покинуть Карфаген. Перед героем выбор – остаться с любимой или подчиниться высшим силам. Композитор с помощью музыки передает смятение и противоречивость Энея и силу духа Дидоны.

На лекции слушатели узнают об особенностях оперы Генри Перселла и поймут, почему она вдохновляла композиторов разных лет на создание все новых и новых версий.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.