На пешеходных улицах Москвы появились охранники с видеокамерами

Фото: M24.ru

В Москве появились видеоохранники. В пешеходных зонах круглосуточно дежурит патруль "вооруженных" видеокамерами людей, которые помогают туристам ориентироваться в столице и ограждают их от нарушителей.

Чаще всего правилами пренебрегают автомобилисты, которым приходится объяснять, что пешеходные улицы теперь закрыты для машин. Иногда патрульным приходится сталкиваться с нетрезвыми и буйными пешеходами, которых, как правило, задерживают. У сотрудников патруля всегда есть возможность вызвать полицию или скорую помощь, если понадобится.

Проект видеопатруля стартовал в феврале. Перед началом работы каждый охранник прошел специальную подготовку: они обязаны обеспечивать порядок на улицах города, первыми приходить на помощь гуляющим, однако им запрещено идти на любые конфликты с нарушителями.

По два – четыре поста ЧОПовцев начали патрулировать Арбат, Столешников переулок с Большой Дмитровкой, Кузнецкий мост, Рождественку – на участке от Кузнецкого моста до Пушечной улицы, а также нечетную сторону улицы Петровка – от дома № 11 до дома № 5. Охрана также следит за порядком на Никольской улице, в Камергерском переулке, в Тверском проезде и Лаврушинском переулке. Три круглосуточных поста курсируют по тротуарам Нового Арбата до Садового кольца, столько же постов патрулирует пешеходную зону у гостиницы "Москва", то есть площадь Революции и территорию, ограниченную улицами Охотный Ряд, Театральным и Кремлевским проездами.