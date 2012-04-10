Ограблен ювелирный магазин на юго-западе Москвы

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Правоохранительные органы сообщают об ограблении магазина на юго-западе Москвы.

По имеющимся данным, двое неизвестных вошли в ювелирный салон, расположенный по адресу Профсоюзная улица, 19, избили охранников и, угрожая продавцам оружием, забрали ювелирные изделия с витрин и скрылись.

По информации ГУ МВД по Москве, в результате инцидента охранники 47 и 50-ти лет с различными травмами госпитализированы в Первую городскую больницу. Ведется следствие, сумма похищенного устанавливается.