Движение по Волоколамскому тоннелю ограничено из-за наледи

Движение по Волоколамскому тоннелю утром 3 февраля пока не открыли

Движение автомобилей по Волоколамскому тоннелю по состоянию на утро понедельника пока не открыто, сообщает телеканал "Москва 24".

На въезде в тоннель продолжают стоять ограждения и знаки. Автомобили, следующие как в центр города, так и в сторону области, направляются в объезд тоннеля по верхней эстакаде.

Напомним, что движение автомобилей в Волоколамском тоннеле было временно приостановлено еще в пятницу в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна от наледи. 31 января днем в тоннеле произошло крупное ДТП с участием броневика инкассаторов. Бронированный Ford Transit столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, после чего опрокинулся.