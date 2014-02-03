Форма поиска по сайту

03 февраля 2014, 06:39

Транспорт

Движение по Волоколамскому тоннелю ограничено из-за наледи

Движение по Волоколамскому тоннелю утром 3 февраля пока не открыли

Движение автомобилей по Волоколамскому тоннелю по состоянию на утро понедельника пока не открыто, сообщает телеканал "Москва 24".

На въезде в тоннель продолжают стоять ограждения и знаки. Автомобили, следующие как в центр города, так и в сторону области, направляются в объезд тоннеля по верхней эстакаде.

Напомним, что движение автомобилей в Волоколамском тоннеле было временно приостановлено еще в пятницу в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна от наледи. 31 января днем в тоннеле произошло крупное ДТП с участием броневика инкассаторов. Бронированный Ford Transit столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, после чего опрокинулся.

