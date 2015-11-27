Движение ограничено на Можайском направлении из-за сломанного светофора

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Движение автомобилей и электропоездов Можайского направления ограничено из-за неполадок на железнодорожном переезде, сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, произошел сбой в работе светофора на железнодорожном переезде между станциями Малые Вяземы и Голицыно на 3-м километре трассы А107.

Из-за этого в настоящее время ограничено движение автомобилей, а также электропоездов Минско-Можайского направления, которые отходят с Белорусского вокзала.

В Госавтоинспекции водителей просят выбирать пути объезда.