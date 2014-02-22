Более 2 тысяч полицейских будут дежурить в Москве 23 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

В День защитника Отечества более 2 тысяч столичных полицейских будут обеспечивать правопорядок в местах проведения публичных акций.

Согласованные с органами исполнительной власти митинги 23 февраля пройдут на Пушкинской площади, на площади Краснопресненской заставы, на Суворовской площади. Также состоится шествие от Страстного бульвара до площади Революции, сообщает Агентство "Москва".



На указанных территориях для безопасности граждан установят арочные металлодетекторы.

Напомним, в центре Москвы 23 февраля будет ограничено движение автотранспорта. С 10.00 перекроют Страстной бульвар и Большой Путинковский переулок. С 12.30 и до конца праздника автомобилисты не смогут проехать по Петровке и Охотному ряду. Ограничения движения действуют также и для общественного транспорта. Водителей и пешеходов просят заранее выбирать альтернативные маршруты.