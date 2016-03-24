Неизвестный ограбил банк на западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На западе Москвы неизвестный совершил вооруженное нападение на банк и забрал из кассы деньги, сообщает Агентство "Москва".

Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, неизвестный открыто похитил денежные средства из кассы, после чего скрылся. По предварительной информации инцидент произошел в банке "Московский кредит" на улице 1812 года. Сообщается, что напавший забрал около 100 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, ведется розыск подозреваемого.

Ранее столичные правоохранители задержали подозреваемого в краже 500 тысяч рублей. С заявлением о краже в полицию обратился 77-летний житель столицы. По словам потерпевшего, конверт с 500 тысячами рублей похитили из кармана его пальто, висящего на вешалке, когда он находился в баре гостиницы в Театральном проезде.

Подозреваемый был задержан на следующий день в подмосковном Подольске. Злоумышленником оказался ранее судимый приезжий из Закавказья.