Неизвестный ограбил банк на западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
На западе Москвы неизвестный совершил вооруженное нападение на банк и забрал из кассы деньги, сообщает Агентство "Москва".
Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, неизвестный открыто похитил денежные средства из кассы, после чего скрылся. По предварительной информации инцидент произошел в банке "Московский кредит" на улице 1812 года. Сообщается, что напавший забрал около 100 тысяч рублей.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, ведется розыск подозреваемого.
Ранее столичные правоохранители задержали подозреваемого в краже 500 тысяч рублей. С заявлением о краже в полицию обратился 77-летний житель столицы. По словам потерпевшего, конверт с 500 тысячами рублей похитили из кармана его пальто, висящего на вешалке, когда он находился в баре гостиницы в Театральном проезде.
Подозреваемый был задержан на следующий день в подмосковном Подольске. Злоумышленником оказался ранее судимый приезжий из Закавказья.