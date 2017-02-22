Форма поиска по сайту

22 февраля 2017, 20:52

Происшествия

Двух россиян ограбили в пригороде Парижа на 100 тысяч евро

Фото: Zuma/ТАСС/Kurt Desplenter

Неизвестные ограбили двоих россиян, которые возвращались из аэропорта Бурже в пригороде Парижа, сообщает газета Parisien. Аэропорт обслуживает частные рейсы.

Ограбление случилось поздно вечером во вторник, 21 февраля. Трое грабителей заставили водителя машины, в которой ехали пострадавшие, свернуть на обочину и остановиться.

Похитители отняли украшения и сумки с одеждой и аксессуарами люксовых брендов на сумму 100 тысяч евро. Расследование поручено уголовной полиции департамента Сена-Сен-Дени.

