Двух россиян ограбили в пригороде Парижа на 100 тысяч евро

Неизвестные ограбили двоих россиян, которые возвращались из аэропорта Бурже в пригороде Парижа, сообщает газета Parisien. Аэропорт обслуживает частные рейсы.

Ограбление случилось поздно вечером во вторник, 21 февраля. Трое грабителей заставили водителя машины, в которой ехали пострадавшие, свернуть на обочину и остановиться.

Похитители отняли украшения и сумки с одеждой и аксессуарами люксовых брендов на сумму 100 тысяч евро. Расследование поручено уголовной полиции департамента Сена-Сен-Дени.