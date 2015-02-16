В Подмосковье задержаны трое подозреваемых в ограблении ювелирного салона

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Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

В декабре 2014 года в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что из ювелирного магазина были похищены ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму более 1 млн рублей.

12 февраля сотрудниками полиции установлены и задержаны трое граждан 37, 38 и 43 лет, все жители Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.