В "Москве-Сити" внедрят единую систему навигации

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В деловом комплексе "Москва-Сити" планируют внедрить единую систему навигации до конца 2018 года, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На территории комплекса появятся 84 элемента навигации, среди которых пешеходные указатели, стелы с картой "Сити", а также и таблички с информацией о дате постройки и архитекторах каждой башни. Организаторы проекта также пронумеруют все въезды в для автомобилистов.

"Первые пять элементов установили летом 2015 года возле делового комплекса “Империя”, в том числе две автомобильные стелы, подсказывающие водителям, как попасть к конкретной башне", – отметили сотрудники ММДЦ "Москва-Сити".

Город будущего: "Москва Сити"

По словам представителей делового центра, проект должен помочь сотрудникам офисов, резидентам и гостям "Москвы-Сити" лучше ориентироваться на его территории. Напомним, к 2018 году также должны завершить строительство основных объектов комплекса. Кроме того, будет развиваться дорожно-транспортная инфраструктура: на территории ММДЦ появятся новые станции метро и Московской кольцевой железной дороги, транспортно-пересадочный узел и новые подъездные пути.