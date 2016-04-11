Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Строительство и реконструкция

11 апреля 2016, 09:44

В "Москве-Сити" внедрят единую систему навигации

офисы небоскребы навигация модернизация Москва Сити Деловой центр строительство и реконструкция

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В деловом комплексе "Москва-Сити" планируют внедрить единую систему навигации до конца 2018 года, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На территории комплекса появятся 84 элемента навигации, среди которых пешеходные указатели, стелы с картой "Сити", а также и таблички с информацией о дате постройки и архитекторах каждой башни. Организаторы проекта также пронумеруют все въезды в для автомобилистов.

"Первые пять элементов установили летом 2015 года возле делового комплекса “Империя”, в том числе две автомобильные стелы, подсказывающие водителям, как попасть к конкретной башне", – отметили сотрудники ММДЦ "Москва-Сити".

Город будущего: "Москва Сити"

По словам представителей делового центра, проект должен помочь сотрудникам офисов, резидентам и гостям "Москвы-Сити" лучше ориентироваться на его территории. Напомним, к 2018 году также должны завершить строительство основных объектов комплекса. Кроме того, будет развиваться дорожно-транспортная инфраструктура: на территории ММДЦ появятся новые станции метро и Московской кольцевой железной дороги, транспортно-пересадочный узел и новые подъездные пути.

Ссылки по теме

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать