Российские ритейлеры ожидают падения спроса на одежду

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Ритейлеры прогнозируют падение спроса на одежду в России на 35 процентов на фоне снижения покупательской способности из-за обесценивания рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрея Карпова.

По его словам, такой эффект можно будет наблюдать уже весной-летом 2015 года.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что в январе 2015 года импорт обуви и одежды в Россию существенно сократился. В частности, поставки обуви из стран дальнего зарубежья упали на 44,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Ввоз трикотажной одежды сократился на 41,6 процентов, текстильной одежды - на 36,2 процента.

Как пояснил Карпов, это в том числе связано с тем, что многие ритейлеры заказали одежду из-за границы еще в прошлом году впрок по более низким ценам, чем сегодняшние.

Карпов сообщил, что продажи в сегменте одежды и обуви несколько просели в январе по сравнению с прошлым годом, однако они традиционно снижаются после новогодних праздников. В связи со снижением покупательской способности ритейлеры будут менять ассортимент, делая упор на сегмент эконом, добавил он.

Напомним, в середине декабря стало известно, что крупные бренды одежды и обуви приостановили поставки товара в Россию из-за падения курса рубля. В списке брендов есть Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors, Kira Plastinina и Lublu.