02 июля 2015, 16:56

Общество

Магазины Quiksilver дарят скидку до 50 процентов

Фото: vk.com/quiksilver_russia

В сети магазинов спортивной одежды Quiksilver началась сезонная распродажа. Как сообщается на официальном сайте магазина, скидки по акции достигнут 50 процентов. Предложение распространяется на весенне-летнюю коллекцию. В ней представлены одежда, обувь и аксессуары.

Магазины Quiksilver предлагают спортивную одежду, обувь и аксессуары для мужчин и детей. Кроме товаров бренда Quiksilver в магазинах также представлен ассортимент Roxy и DC. На сегодняшний день в Москве открыто четыре магазина компании.

одежда обувь распродажи скидки вещи Quiksilver

