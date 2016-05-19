Обыски в сети аптек "36,6" завершились

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственные действия в центральном офисе сети аптек "36,6" завершились. Как сообщает "Интерфакс", никого из сотрудников компании не задержали.

По предварительным данным, обыски не были связаны с операционной деятельностью аптечной сети.

Ранее m24.ru сообщало, что в главный офис сети аптек "36,6" на Тишинской площади в центре столице пришли с обыском.

В здание пропускали только сотрудников сети. При этом в помещении находились около десятка полицейских.

В правоохранительных органах не сообщили, с чем связана проверка аптек. О причинах визита полицейских в центральный офис неизвестно и руководству сети аптек "36,6".