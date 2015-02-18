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В московском офисе Qiwi прошли обыски. Правоохранительные органы провели проверку документов, на работе платежной системы произошедшее никак не отразилось, сообщает Агентство "Москва".

По предварительной информации, стражей порядка заинтересовали операции партнеров сервиса.

"Компания периодически сталкивается с запросами от правоохранительных органов относительно деятельности наших клиентов", – заявила сотрудница Qiwi.

Кем именно на этот раз заинтересовались полицейские, пока неизвестно.

Терминалы Qiwi по-прежнему принимают деньги, все операции проводятся в штатном режиме.

Qiwi – электронная платежная система, которая позволяет клиентам оплачивать услуги различных организаций самыми разными способами. Компания владеет разветвленной сетью терминалов в СНГ, кроме того, клиенты могут перечислять средства с помощью мобильных телефонов и через Интернет. Через терминалы Qiwi можно, например, оплатить парковку в центре Москвы.