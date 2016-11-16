Следственный комитет назвал причину обысков в "Роснано"

Обыски в офисе компании "Роснано" проводят в связи с уголовным делом, которое возбудили в отношении руководителей ООО "НТфарма" и мэра города Переславля-Залесского, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова обвиняют в растратах в особо крупном размере, а Дениса Кошурникова – в превышении должностных полномочий.

"Роснано" с 2010 года инвестировало средства в фармакологическую компанию для строительства завода. Всего ООО "НТфарма" получила от инвестора миллиард рублей. На предполагаемом заводе должны были производить вакцины и терапевтические биопрепараты. Объект должен был открыться в сентябре 2012 года, но он так и не был построен.

Следователи совместно с сотрудниками полиции и ФСБ установили, что проект не реализуется уже долгие годы, а средства, полученные от "Роснано", растрачены.

Чтобы создать видимость выполнения проекта, учредитель и генеральный директор фармакологической компании в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. На момент сделки тот уже был главой Переславского района.

Участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", а значит разрешение на строительство не могло быть выдано без согласования с Миниприроды РФ, но ООО "НТфарма" такой документ получило.

В связи с расследованием уголовного дела, обыски проводятся по местам жительства и работы подозреваемых.

Ранее пресс-служба "Роснано" сообщила о том, что правоохранительные органы проводят обыски в офисе компании. Следственные действия ведутся в отношении одного из менеджеров. Представители "Роснано" отметили, что они могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса "НТ-Фарма", расположенного в Ярославской области.

В компании заявляют, что современный комбинат должен был открыться в 2017 году. На заводе предполагается выпускать нановакцины и биопрепараты, разработанные в "Роснано".

Доля компании в проекте составляет 49 процентов.