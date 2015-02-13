В столичном салоне красоты клиенткам подмешивали наркотики в напитки

"Московский патруль": В салоне красоты занимались мошенничеством

Сотрудников одного из столичных салонов красоты подозревают в том, что они подмешивали клиентам в напитки наркотические средства и заставляли оформлять кредиты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Как установило следствие, сотрудники call-центра приглашали женщин на бесплатные процедуры. Обязательным условием было наличие паспорта – якобы для оформления отзыва. С документов снимали копии и оформляли кредитный договор, по которому клиентки должны были заплатить круглую сумму.

При этом женщины подписывали бумаги под различными предлогами и уговорами. Одна из пострадавших после процедур почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Во взятом у нее анализе нашли следы наркотиков.

Правоохранители получили уже около 200 заявлений, потерпевшими признаны пока 30 человек. Сумма ущерба составляет от 40 до 200 тысяч рублей в каждом случае.

В ходе обыска в салоне были опрошены сотрудники учреждения, изъята косметика, финансовые документы и другие вещдоки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", расследование уголовного дела находится под контролем руководства главка столичной полиции и прокуратуры.