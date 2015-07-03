В офисе одного из фигурантов по делу "Роснанотеха" проходит обыск

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники Следственного комитета проводят обыск в одном из офисов на Зубовском бульваре, который принадлежит фигуранту дела "Роснанотех" Святославу Понурову, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Владимира Маркина.

"В настоящее время проводятся следственные действия в одном из офисов на Зубовском бульваре, принадлежащем одному из фигурантов данного уголовного дела Святославу Понурову", – сказал Маркин.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей "Роснанотеха" – генерального директора корпорации Леонида Меламеда, его зама Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова.

Их подозревают в растрате более 220 миллионов рублей. Леонид Меламед был взять под домашний арест.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом".

В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей. В "Роснано" заявили, что при этом корпорации не был причинен материальный ущерб.