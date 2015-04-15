Zenden дарит скидку на сумки всем покупателям обуви

Фото: vk.com/zenden_obuv

Магазины Zenden дарят скидку 20 процентов на сумки каждому покупателю одной пары женской обуви.

Сеть магазинов Zenden проводит скидочную акцию для всех покупателей обуви. Скидку 20 процентов на все сумки можно будет получить при покупке одной пары обуви. Как сообщается на официальном сайте компании, скидка распространяется только на сумки. Акция продлится до конца апреля.

Скидочная программа пройдет в торговых центрах "Афимолл", "Авиапарк", "Водный", "МЕГА-Белая дача", а также салонах Zenden на Каширском шоссе и Фестивальной улице.