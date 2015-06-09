Магазины Fashion Galaxy дарят скидку на обувь и сумки

Фото: vk.com/fashiongalaxy

В сети магазинов Fashion Galaxy стартовала распродажа со скидками на сумки и обувь. Об этом сообщается на официальной странице магазина в "ВКонтакте". Компания дарит скидку 40 процентов на сумки таких брендов, как DKNY, Guess, Tommy Hilfiger и многих других. Кроме того, в настоящий момент в магазинах действует специальное сезонное предложение на покупку летней обуви. Модели из летних коллекций Lacoste, UGG Australia, Armani Jeans и других брендов продаются по сниженным ценам от 1990 рублей. О сроках проведения акций не сообщается.

В настоящий момент в Москве открыто 11 магазинов обуви и аксессуаров Fashion Galaxy. Салоны предлагают товары для мужчин и женщин.