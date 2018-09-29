Бесплатный курс японского и армянский театр: чем заняться в культурных центрах посольств

С концом бабьего лета настало время возвращаться из парков и открытых террас обратно в помещения. И если вы уже успели исследовать все самые интересные библиотеки города, пора обратить внимание на поистине гигантский пласт культуры и образования, скрытый в зачастую незаметных особняках, разбросанных по всему городу. О том, чем можно заняться в культурных центрах разных стран мира – в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Венгерский культурный центр в Москве помогает организовать мероприятия, посвященные венгерской культуре, на разных площадках – от Мультимедиа Арт Музея до Московской консерватории. Наиболее популярные среди них – концерты венгерских музыкантов, от классических до джазовых и народных.

Ближайшие мероприятия: 11 октября – концерт Ференца Шнетбергера в рамках абонемента "Венгерская рапсодия" в Московской консерватории

4 ноября – концерт венгерской группы Lynd в Мультимедиа арт музее



Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Гёте-институт в Москве представляет культуру Германии и является одним из самых крупных учреждений такого типа, работающих по всему миру. Кроме традиционной для культурных центров программы из курсов немецкого языка и множества специальных проектов, институт организует показы немецких фильмов (каждый второй четверг месяца), а также масштабные фестивали, например, фестиваль для детей "Гаврош. Немецкий сезон", в рамках которого в Москву привозят несколько десятков спектаклей со всей Германии.

Ближайшие мероприятия: 29 сентября – фестиваль "Немецкий в Иностранке" в Библиотеке иностранной литературы

2 октября – встреча с писателем Инго Шульце

11 октября – показ фильма "Герберт"



Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Еще один крупный культурный центр, работающий на четырех континентах – Институт Сервантеса, основные направления деятельности которого – организация курсов испанского языка, экзаменов и проведение культурных мероприятий. В расписании – огромная программа самых разнообразных лекций и киносеансов, а также презентации книг, кукольные спектакли, выставки, концерты и даже отдельные киноциклы (сейчас идет киноцикл "Современное чилийское кино").

Ближайшие мероприятия: 4 октября – показ фильма "10000 км"

4 октября – презентация книги Дмитрия Кузнецова "Бетанкур"

13 октября – кукольный спектакль Энрике Ланса "Петя и волк" в Театре кукол имени Образцова



Одна из самых "продвинутых" культурных организаций в Москве – Американский центр, славный не только обширной программой мероприятий, но и интерактивно-исследовательской базой. В ее составе, например, так называемый "мейкерспейс" – пространство для экспериментов, где каждый желающий может поработать над различными проектами: от программирования и конструирования роботов до изготовления ювелирных изделий и работы с электронным текстилем.

Кроме этого, в программе центра – клуб по сторителлингу, клуб медленного чтения, литературный и дискуссионный клубы, отдельные мероприятия для детей, а также обширные лекционные и кинопрограммы: от показа фильма "Прибытие" до лекций по психологии и феминистскому кино.

Ближайшие мероприятия: 3 октября – разговорный клуб для подростков

4 октября – дискуссионный клуб Last Week in America

11 октября – мастер-класс по танцу Square Dance



Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Греческий культурный центр организует курсы греческого языка, занятия по вокалу, а также детские и взрослые группы по эллинским и понтийским танцам. Здесь же есть своя театральная мастерская и лектории.

Ближайшие мероприятия: 29 сентября – лекция "Греки Древнего Понта" в Московском доме национальностей



Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Отделе японской культуры можно совершенно бесплатно записаться на трехгодичные курсы японского языка – возможность, предоставляемая далеко не каждым культурным центром (правда, конкурс на них составляет до 25 человек на место). Кроме того, организуются и более необычные занятия – курсы вышивки, кимоно, чайной церемонии, живописи тушью, каллиграфии, оригами.

Здесь же можно записаться на годовой семинар по японской литературе или просто посетить библиотеку. Или взять домой "попробовать" одну из традиционных или современных японских игр – в рамках знакомства с японской культурой Отдел дает и такую возможность.

Ближайшие мероприятия: 5 октября – 14 октября – ретроспектива фильмов Такеши Китано

9 октября – показ фильма "Затем" в Государственном музее Востока



Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Из числа экзотических организаций Москвы, следует отметить Центр тибетской культуры и информации, имеющий статус региональной общественной организации. Центр знакомит россиян с историей, культурой и буддистской философией Тибета, проводит лекции, организует фестивали и концерты. Записи многих встреч в Центре впоследствии можно посмотреть на его официальном сайте.

Ближайшие мероприятия: 25 сентября – 21 октября – цикл лекций по Дхарме Рибтена Тулку Тензина Тегчонга Ринпоче

18 – 26 октября – цикл учений по мадьямаке и лоджонгу



Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Итальянский Институт культуры – организация, продвигающая итальянский язык и культуру с помощью обширной и многоплановой программы. Институт культуры помогает организовать и лектории, и концерты, и специализированные курсы итальянского языка через кино и литературу.

Ближайшие мероприятия: 26 сентября – 17 октября – фестиваль La festa del cinema by BVLGARI в ГУМе

9 октября – моноспектакль "Песнь песней" в театральном центре "На Страстном"



Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Необычный формат для просветительской деятельности выбрало посольство Армении – оно организовало целый театр. Точнее, восстановило – история Московского Армянского театра восходит к двадцатым годам и тесно связана с именами Станиславского, Вахтангова, Хачатуряна. В репертуаре – десять спектаклей, которые проходят по адресу Нижний Таганский тупик, 3.

Но это, конечно, не все. Свои образовательные и культурные программы есть у Китайского культурного центра и Культурного центра Республики Корея, активную деятельность ведут Израильский и Еврейский культурные центры. Заняться йогой и научиться танцевать можно в Индийском культурном центре имени Джавахарлала Неру, окунуться в культуру страны Бодлера и Дассена – во Французском институте.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Тех, кто интересуется славянскими культурами, ждут в Болгарском культурном центре, Чешском центре, Национальном культурном центре Украины в Москве, Польском культурном центре и Центре славянских культур. Для любителей Востока открыто Культурное представительство Ирана в Москве, кроме того, интересно будет заглянуть и в Азербайджанский культурный центр.

На официальных сайтах почти всех культурных центров есть подписка на обновления и события, а также ссылки на страницы в социальных сетях, которые помогут не пропустить новые интересные мероприятиями. Следует также обратить внимание, что вход на многие лекции и показы бесплатный, но требует предварительной регистрации.

Лиза Минаева