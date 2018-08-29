Без гроша в кармане: как попасть домой без денег и документов

В жизни всякое может случиться. Допустим, вы приехали в другой город в поисках новых впечатлений и отдыха, но произошла неприятная ситуация: у вас украли сумку. Все деньги, документы и телефон тоже попали в руки злоумышленников. Куда обратиться и как добраться до дома в такой ситуации – читайте в материале портала Москва 24.
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Не нервничать и обратиться в полицию
Для всех тех, кто попал в такую ситуацию, первое правило – не паниковать. Такое может случиться с любым человеком – независимо от материального положения или рода деятельности. После того, как все деньги, документы и даже мобильный телефон "ушли" в неизвестном направлении, нужно срочно обратиться в отдел полиции, в котором помогут в получении временного удостоверения личности. Кроме того, нужно написать заявление о краже: возможно, потерю удастся разыскать "по горячим следам".
Кроме того, в отделе полиции можно попросить телефон, чтобы связаться с родными и предупредить о своем местонахождении. Также стоит сразу позвонить в банк и заблокировать свои карты.
Поход в центр госулуг и покупка билетов
После того, как полицейские выдадут положенную справку о потере документов, нужно будет обратиться с ней в центр госуслуг "Мои документы", сотрудники которого смогут выдать временное удостоверение.
Но остается важный вопрос: где взять деньги, чтобы купить билет домой? По словам эксперта, лучше всего обратиться в профильную общественную или религиозную организацию, которая поможет купить билет. Также есть центры социального обслуживания населения, которые открыты в каждом городе и муниципалитете.
"Многие организации имеют бюджет для подобных покупок, также там можно получить помощь юридического характера, либо обратиться в религиозное учреждение в зависимости от вероисповедания. Не стоит пренебрегать этой помощью, все люди, оказавшиеся в сложной ситуации, так делают. А стоять с табличкой – вообще не вариант, это также является нарушением общественного порядка и влечет административную ответственность", – подчеркнул Иванников.
Как вариант, можно попросить родственников перевести деньги в отделение банка, а получить их по временному удостоверению личности.
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Восстановление других документов
Благополучно вернувшись домой, можно взяться за восстановление не только паспорта, но и остальных утраченных документов: водительского удостоверения, СНИЛСа, военного билета. Большинство из них можно сделать в местном отделение госуслуг "Мои документы". Чтобы восстановить зарплатную или кредитные карты, необходимо обратиться в отделение банка, которое их выдало.
Если же вместе с документами у вас украли ключи от дома, то стоит поменять замки на входной двери. Кроме того, не стоит забывать про личные вещи, которые могут найти сотрудники правоохранительных органов в том регионе, где вас обокрали. И последнее – необходимо всегда следить за личными вещами и обращать внимание на подозрительных лиц, находящихся поблизости. Это поможет избежать такой неприятной ситуации.
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