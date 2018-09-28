Ретропарад, концерт "СБПЧ" и премьера фильма про Нуреева: чем заняться в выходные

Блошиный рынок, винтажные велосипеды, "солнечная линия" и премьера документального фильма, посвященного самому знаменитому танцовщику XX века, – редакция портала Москва 24 собрала лучшие события предстоящего уикенда.

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Городской блошиный рынок

Во дворе Музея Москвы пройдет фестиваль "Городской блошиный рынок". Тема рынка в сентябре – Комсомол, в продолжении выставки "Романтики. Искатели. Герои", которая будет работать в музее до 28 октября.

Украшения и наряды, предметы интерьера и сервировки стола, старинный фарфор, значки, открытки, книги, монеты, игрушки и, конечно, истории вещей, которые можно будет узнать у продавцов.

Где: Музей Москвы



Когда: 29 – 30 сентября

Концерт "СПБЧ"

"Самое Большое Простое Число" ходит в передовиках российской независимой сцены. Этой весной у группы вышла очередная пластинка "Мы не спали, мы снились", на которой гостят певица Наадя и рэпер Томас Мраз, и что ни песня – то потенциальный хит.

Убедиться в этом позволит, в числе прочего, и грядущее шоу группы в ГлавClub Green Concert.

Где: ГлавClub Green Concert



Когда: 29 сентября, 20:00

Фото: ТАСС/Дмитрий Коробейников

Спектакль "Солнечная линия"

После семи лет брака Барбара и Вернер схватились в битве не на жизнь, а на смерть. В пять утра они ведут нескончаемый диалог, пытаясь преодолеть преграду взаимного непонимания.

Пародия на семейный скандал в спектакле Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева поднимается до уровня метафоры человеческих отношений вообще. Условность конфликта подчеркивается повторами, ритмом, утрированными интонациями мещанских теледрам, стерильной сценографией.

"Я хотел показать механизм, почему люди не могут найти контакт, что им мешает. В пьесе показано пять-шесть таких механизмов – от банальных, когда мы не слышим друг друга и перебиваем, до максимальных, когда мы воспринимаем реальность по-разному", – сказал Вырыпаев.

В главных ролях – Андрей Бурковский и Юлия Пересильд.



Где: Центр имени Мейерхольда



Когда: 29 сентября, 19:00

Фильм "Нуреев: Его сцена – весь мир"

Премьера документального фильма, посвященного самому знаменитому танцовщику XX века, противоречивому, яркому и бесконечно талантливому Рудольфу Нурееву.

После фильма состоится public talk с авторами: на премьеру приезжают режиссеры фильма Джеки и Дэвид Моррисы, а также продюсер фильма Тревор Битти.

Где: КАРО 11 Октябрь



Когда: 29 сентября, 15:00

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль Абхазии "Апсны"

В парке "Красная Пресня" пройдет праздник абхазской культуры – фестиваль "Апсны" (в переводе с абхазского означает "Страна души").

Гости праздника смогут поучаствовать в церемонии традиционной абхазской свадьбы, научатся лепить хинкали и хачапури, варить кофе по-турецки и айладж (мамалыгу с сыром) в большом котле на открытом огне. Гадалки предскажут судьбу по кофейной гуще, а мастера по нардам и шахматам проведут сеансы одновременной игры.

Также в программе – кинопоказы работ молодых режиссеров, встречи с фотографами и путешественниками, школа абхазского языка, ярмарка народного промысла и продукции местных производителей, кавказская йога, фудкорт и многое другое.

Где: парк "Красная Пресня"



Когда: 30 сентября

Исторический велопробег

Однодневный пробег на исторических велосипедах 1880 – 1980-х годов, российского и зарубежного производства стартует в Пространстве МОСТ на Крымском валу.

Участники в одежде и аксессуарах тех лет проедут по набережным Москвы-реки через Парк Горького, Нескучный Сад к Воробьевым Горам и обратно. Старт в 12:00 из-под Крымского Моста со стороны Парка Горького.

Где: Пространство МОСТ



Когда: 30 сентября, 12:00

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Фильм "Тайна дома с часами"

На экраны вышел готический фэнтези-фильм от режиссера Элая Рота. По сюжету, маленький мальчик Льюис Барнавельт отправляется в Мичиган к своему дяде Джонатану. Вскоре главный герой обнаруживает, что его дядя – волшебник. Льюис попадает в сказочный мир, где оживают картины, обитают магические создания, а сам дом хранит страшную тайну.

Мир магии, волшебства, мистики и шикарный актерский состав: Кейт Бланшетт ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Властелин колец"), Джек Блэк ("Школа рока"), и Кайл Маклахлен – тот самый агент Дейл Купер из телесериала Дэвида Линча "Твин Пикс".

Где: московские кинотеатры



Когда: 27 сентября