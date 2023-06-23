Сдавать по классике: почему в РФ сложно отменить ЕГЭ

В пятницу, 23 июня, в Госдуму внесли законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). Документ подготовила партия ЛДПР. Парламентарии считают, что отказ от такого вида аттестации поможет в будущем получить более высококвалифицированных специалистов. Разбираемся, может ли законопроект получить поддержку.



Во всем виноват ЕГЭ?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты от фракции ЛДПР в пятницу, 23 июня, внесли законопроект об отмене единого госэкзамена на рассмотрение в Госдуму. По мнению парламентариев, ЕГЭ не дает необходимых результатов и не показывает реальный уровень знаний обучающихся.

"Подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Ярослав Нилов замглавы фракции ЛДПР С удручающей регулярностью в открытом информационном пространстве появляются новости об инцидентах вокруг единого госэкзамена. Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению, с психологическими срывами выпускников.

На фоне этого депутаты предлагают отменить ЕГЭ в пользу классических экзаменов. Отмечается, что принятие законопроекта поможет в будущем вырастить более высококвалифицированных специалистов. Если документ получит поддержку, изменения начнут действовать с января 2024 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные учениками до принятия поправок, будут действительны четыре года.

Ранее Владимир Путин высказался о ситуации с ЕГЭ. По его словам, у такого формата экзаменации имеется много недостатков, но есть и преимущества. В частности, единый госэкзамен дает возможности ученикам с периферии. "Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, – все-таки это спорная точка зрения", – обратил внимание президент.



Нет альтернативы?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко не видит целесообразности в отмене ЕГЭ. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.

"На данный момент нет альтернативного, действенного инструмента итоговой аттестации выпускников школ и единой методики оценки знаний при поступлении в вузы. ЕГЭ – это способ стандартизировать и сравнить знания школьников из разных школ, разных регионов и дать возможность поступить в вуз мечты и получить желаемую профессию", – подчеркнула депутат.





Екатерина Харченко зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию ЕГЭ – живой механизм, и с 2009 года он серьезно трансформировался. Очень важно, чтобы школы осуществляли не "подготовку к ЕГЭ", не "натаскивание", а занимались именно качественным, системным изучением каждой науки, каждой дисциплины, прививали любовь к этим сферам человеческого знания.

По мнению парламентария, единый госэкзамен должен восприниматься как дополнительный инструмент, который "сканирует всех" и позволяет определить, на обучение в каком вузе может претендовать человек.

Примечательно, что депутаты от ЛДПР в 2016 году уже вносили законопроект, по которому предлагалось отменить ЕГЭ. Тогда в первом чтении Госдума его отклонила. Аналогичный проект парламентарии предлагали и в 2018 году, но снова не получили поддержку.

