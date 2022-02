Интервью с итальянским ландшафтным дизайнером Алессандро Тривелли

Алессандро Тривелли – итальянский ландшафтный дизайнер, который уже второй раз подряд стал финалистом международного конкурса "Цветочный джем" в Москве. Его иммерсивный сад You are The Landscape, созданный в соавторстве с Сильвией Калатрони, участвует в номинации "Большой выставочный сад", победители которой будут объявлены в сентябре. Сквер площадью почти триста квадратных метров построили на площади у главного входа в ЦУМ, и уже 20 июня он, как и проекты других финалистов, откроется для всех жителей и гостей столицы. За что Тривелли любит русскую природу, почему решил принять участие в конкурсе, а также какие редкие растения можно увидеть в его саду – читайте в нашем интервью с итальянским дизайнером.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для начала расскажите о своем проекте? Какая идея лежит в основе сада?

Этот выставочный сад рассказывает про наше представление о русском ландшафте. Но это не копирование российского пейзажа, а именно то, как мы хотим передать наше представление о нем. И в нашем представлении русский ландшафт – это такое повторение определенной схемы: сначала идет лес из сосны, лес из березы, река, затем пруд, потом опять лес из сосны, потом цветущий луг, потом поляна. И эта смена повторяется и повторяется. Мне кажется несколько необычным это повторение. Проходя через этот сад, вы тоже будете чувствовать это повторение ландшафтов. А зеркала, расположенные внутри, усиливают эффект и увеличивают масштаб. Но ведь на самом деле мы не на природе, а в центре мегаполиса. Поэтому мы использовали такой прием – как бы порог между городом и природой, который вы можете переступить, заходя в сад. Там внутри люди смогут и просто посидеть, чувствуя себя с помощью отражений в зеркалах по-настоящему на природе, и смогут просто пройтись сквозь сад и увидеть, как один пейзаж сменяется другим – у них появится это ощущение повторяющейся смены пейзажей, которое и мы чувствовали, путешествуя по России. Бесконечный русский пейзаж и простор. А вообще в нем много идей и смыслов, которые каждый для себя сможет найти.

Это один из самых больших садов фестиваля. Сколько здесь будет растений, каких и как вы их выбирали?

Мы вообще предпочитаем работать в больших объемах, потому что мы ландшафтные архитекторы и любим масштаб. То есть наша работа – это не сочетание растений между собой, а именно решение большого пространства. И только в большом пространстве мы сможем рассказать о том, что вложили в этот сад, какой именно смысл – ведь это очень важно. Говоря о растениях, мы подбирали характерные виды для российского ландшафта, но редких и изысканных сортов. То есть если это березы, то мы взяли повислую березу, если это сосна, то мы взяли горную сосну. С кустами поступили по другому принципу. Мы выбирали их, с одной стороны, чтобы они придали структуру нашему саду, а с другой – брали именно те, которые нам лично нравятся и с которыми у нас связаны какие-то конкретные места. То есть для нас растения – это такая определенная память места. Для наружных частей сада мы выбрали более структурные формы: у нас здесь и кусты, и спиреи, и горные сосны, а внутри – травы и многолетники. Говоря о последних, мы не будем сажать их как-то регулярно, добиваться идеальной картинки, которую можно увидеть на рисунках. Мы хотим вызвать у людей ощущение, что это более природные посадки.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Где бы еще вы хотели построить сад в Москве?

На самом деле, эта площадь – идеальное место для моего сада, я бы лучше не придумал. Ведь здесь еще очень важно взаимодействие людей и сада. Я не имею в виду связь людей и растений, а именно людей и пространства. И здесь как раз такое место, где жители Москвы собираются и днем, и вечером, и ночью – большой поток горожан. Люди сюда приходят и уходят, они будут взаимодействовать с этим пространством постоянно, что очень важно.

Как вы пришли к решению участвовать в конкурсе "Цветочный джем"?

Мы как большая ландшафтная компания принимаем участие во всех конкурсах. И в прошлом году впервые приняли участие и в "Цветочном джеме". Тогда надеялись просто попасть в список финалистов – чтобы наш сад построили. Нам очень хотелось попробовать свои силы в Москве. В прошлом году своей цели добились. И понятно, что в этот раз мы приехали с настроем на победу в своей номинации.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А хотели бы, чтобы ваш сад остался в Москве на постоянной основе?

Нам бы очень хотелось. Но этот сад идеально подходит для Москвы в качестве временной конструкции, и, возможно, как постоянный сад он уже не будет так смотреться на том же месте. Хотя, я думаю, его вполне можно было бы перенести на постоянную основу в какой-нибудь действующий парк, где люди могли бы отдохнуть от повседневности в тихом местечке.

Если выиграете, планируете участвовать в следующем году?

Вне зависимости от того, какое место наш сад займет в этом году, мы все равно будем принимать участие в конкурсе. "Цветочный джем" – это большое событие для городского ландшафтного дизайна.

Вам нравится приезжать в Россию? Какой город вам запомнился больше всего?

Первый раз я приехал в Россию 13 лет назад. Был в Москве, потом в Санкт-Петербурге, потом мы ездили в Нижний Новгород несколько раз – причем и на поезде, и на машине. Я очень хорошо знаком с европейской частью России. И меня очень удивляет то, что с точки зрения россиян, наверное, кажется естественным. Размер ландшафтов, расстояния. Скорее всего, это из-за того, что я приехал из страны, где все близко, очень быстро меняется природа, каждые 20 километров вы видите что-то другое. Ну и второе, что меня поражает, это большие сезонные изменения между летом и зимой. Эти различия в пейзажах и размер очень бросаются в глаза. А вообще мне понравились все города, в которых был. Но лучше всего я, конечно, знаю Москву, потому что я там чаще всего бывал.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

То есть вам удалось хорошо исследовать столицу. И какое место вас впечатляет больше всего?

Для разных людей разные вещи имеют разное значение. Я хочу рассказать о Парке Горького. Для меня он ассоциируется с одним очень известным на Западе американским фильмом, который так и называется "Парк Горького". Меня он интересовал именно из-за этой картины, а не как произведение ландшафтного искусства. Этот фильм – мрачная и драматичная детективная история, где повествование идет про советское время. Ну и когда я приехал в первый раз в этот парк, чтобы посмотреть и увидеть его своими глазами – там все на деле оказалось совсем не таким, как в фильме! Ну а когда я приехал туда в прошлом году, в парке уже была полностью сделана реставрация, появился новый музей "Гараж", многое поменялось. И для нас это показатель того, как изменилась страна за эти годы.

Тогда какой парк столицы вам нравится именно с точки зрения ландшафта?

Разные парки есть, сам лично я знаком с несколькими. Например, Ботанический сад – он с одним смыслом. Еще я был в парке "Тюфелева роща" рядом с "ЗИЛАРТ", в "Зарядье" – и это уже другие, новые, современные парки. Я, конечно, люблю современные парки, но когда я попал в исторический Ботанический сад – этот опыт для меня много значит.

А вы сами хотели бы спроектировать что-нибудь масштабное для Москвы?

Да, конечно, мы бы хотели сделать какой-нибудь проект здесь, ведь нам нравится Москва да и вообще Россия. Маленький или большой сад – неважно, но это было бы интересным испытанием – нам нравится бросать себе вызов.