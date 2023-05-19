Дивный мир за неделю: обнимательная терапия, жизнь под водой и пес-художник

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.
Целительные обнимания
Канадец Тревор Хутон построил бизнес на объятиях за деньги. Историю успешного стартапа рассказало издание Daily Mirror. Мужчина уже много лет занимается "обнимательной терапией" и долгое время был фрилансером. Но недавно он открыл свою собственную компанию, миссия которой – "одарить людей теплом и заботой через прикосновения".
За один час терапии придется отдать 75 фунтов стерлингов (около 7000 рублей). Хутон также проводит "обнимательные вечеринки" за 30 фунтов (около 3 000 рублей). По словам мужчины, к такой нестандартной форме психотерапии прибегают, например, те, кто по какой-то причине не имеет тактильного опыта, тревожные люди и многие другие.
Четырехлапая художница
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ivykitetheaussie
Овчарка из Австралии по кличке Иви прославилась благодаря необычному хобби – она пишет картины. В двухлетнем возрасте хозяйка Лиза Кайт научила Иви различать цвета и рисовать, рассказали СМИ. За семь лет собака создала не один десяток картин, а их стоимость достигает 500 долларов (около 40 тысяч рублей).
Свои доходы Иви "тратит" (с помощью хозяйки) на благотворительность, помогая бездомным животным и жертвуя деньги на лечение детей. Всего за годы творческой деятельности собаке удалось заработать более 20 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей).
Дом под водой
Во Флориде бывший морской офицер, профессор Джозеф Дитури ради эксперимента поселился в подводной капсуле и прожил 74 дня на глубине девяти метров. Таким образом он побил мировой рекорд, пишет Metro. За экспериментом под названием "Проект Нептун 100" стоит идея – населить Мировой океан людьми.
В свою "резиденцию" (как Дитури сам ее называет) он заселился в марте, чтобы изучить, как ведет себя организм в экстремальных условиях на протяжении долгого времени. Известно, что в подводном убежище нет технологий, которые помогли бы ученому адаптироваться к повышенному давлению. Ежедневно за счет экспериментов он анализирует свое самочувствие и жизненные показатели. Например, делает отжимания, спит около часа, готовит еду и даже ведет онлайн-лекции для студентов.
Мужчина планирует продолжить эксперимент и остаться под водой до 9 июня.
Похудеть ради работы
В индийском штате Ассам полицейских попросили либо сбросить лишний вес, либо уволиться из правоохранительных органов, пишет издание WION. На приведение себя в форму сотрудникам дается три месяца, а после планируется оценить их индекс массы тела. Те, кто не пройдут "отбор", будут вынуждены уйти на пенсию. Исключение составят только те, у кого есть медицинские показания.
Уточняется, что под угрозой карьера около 300 сотрудников. По словам властей, так они "вырубают сухостой из полиции".
Нашествие червей
Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/groups/ASKNTVG
Техас атаковали ядовитые плоские черви-молоты, сообщает The Dallas Morning News. Известно, что они могут вырастать до 40 сантиметров в длину и не погибают, если их разрезать на две части. По словам ученых, в случае угрозы черви выделяют токсины, которые напоминают яд рыбы фугу: прикосновение к ним вызывает у человека кожное раздражение, а домашние животные, попытавшиеся их съесть, могут серьезно отравиться.
Чтобы избавиться от навязчивых соседей, эксперты рекомендуют пользоваться уксусом, цитрусовыми маслами или солью. Самое главное – не трогать молотов руками и не разрезать.
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