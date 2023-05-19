Дивный мир за неделю: обнимательная терапия, жизнь под водой и пес-художник

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.



Целительные обнимания

Канадец Тревор Хутон построил бизнес на объятиях за деньги. Историю успешного стартапа рассказало издание Daily Mirror. Мужчина уже много лет занимается "обнимательной терапией" и долгое время был фрилансером. Но недавно он открыл свою собственную компанию, миссия которой – "одарить людей теплом и заботой через прикосновения".

За один час терапии придется отдать 75 фунтов стерлингов (около 7000 рублей). Хутон также проводит "обнимательные вечеринки" за 30 фунтов (около 3 000 рублей). По словам мужчины, к такой нестандартной форме психотерапии прибегают, например, те, кто по какой-то причине не имеет тактильного опыта, тревожные люди и многие другие.

Четырехлапая художница

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ivykitetheaussie

Овчарка из Австралии по кличке Иви прославилась благодаря необычному хобби – она пишет картины. В двухлетнем возрасте хозяйка Лиза Кайт научила Иви различать цвета и рисовать, рассказали СМИ. За семь лет собака создала не один десяток картин, а их стоимость достигает 500 долларов (около 40 тысяч рублей).

Свои доходы Иви "тратит" (с помощью хозяйки) на благотворительность, помогая бездомным животным и жертвуя деньги на лечение детей. Всего за годы творческой деятельности собаке удалось заработать более 20 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей).



Дом под водой

Фото: youtube.com/Dr. Deep Sea

Во Флориде бывший морской офицер, профессор Джозеф Дитури ради эксперимента поселился в подводной капсуле и прожил 74 дня на глубине девяти метров. Таким образом он побил мировой рекорд, пишет Metro. За экспериментом под названием "Проект Нептун 100" стоит идея – населить Мировой океан людьми.

В свою "резиденцию" (как Дитури сам ее называет) он заселился в марте, чтобы изучить, как ведет себя организм в экстремальных условиях на протяжении долгого времени. Известно, что в подводном убежище нет технологий, которые помогли бы ученому адаптироваться к повышенному давлению. Ежедневно за счет экспериментов он анализирует свое самочувствие и жизненные показатели. Например, делает отжимания, спит около часа, готовит еду и даже ведет онлайн-лекции для студентов.

Мужчина планирует продолжить эксперимент и остаться под водой до 9 июня.

Похудеть ради работы

Фото: AP Photo/Rajanish Kakade

В индийском штате Ассам полицейских попросили либо сбросить лишний вес, либо уволиться из правоохранительных органов, пишет издание WION. На приведение себя в форму сотрудникам дается три месяца, а после планируется оценить их индекс массы тела. Те, кто не пройдут "отбор", будут вынуждены уйти на пенсию. Исключение составят только те, у кого есть медицинские показания.

Уточняется, что под угрозой карьера около 300 сотрудников. По словам властей, так они "вырубают сухостой из полиции".



Нашествие червей

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/groups/ASKNTVG

Техас атаковали ядовитые плоские черви-молоты, сообщает The Dallas Morning News. Известно, что они могут вырастать до 40 сантиметров в длину и не погибают, если их разрезать на две части. По словам ученых, в случае угрозы черви выделяют токсины, которые напоминают яд рыбы фугу: прикосновение к ним вызывает у человека кожное раздражение, а домашние животные, попытавшиеся их съесть, могут серьезно отравиться.

Чтобы избавиться от навязчивых соседей, эксперты рекомендуют пользоваться уксусом, цитрусовыми маслами или солью. Самое главное – не трогать молотов руками и не разрезать.