Выходные на даче: почему иногда стоит забыть о грядках

Август – самое время собирать урожай, поэтому многие жители столицы мчатся на свои участки с утра пораньше в пятницу. А Анна Лебедева решила объяснить, почему дачная жизнь – это не только грядки и шашлык.

Фото: depositphotos/halfpoint

Соседи по даче все лето живут на своем загородном участке. Закрывают банки с огурцами, помидорами, варят варенье из земляники, запасаются яблочным соком и ягодными компотами. Все это они делают ради витаминов, которых, как водится, зимой не хватает. А в своих продуктах их хоть отбавляй и неважно, что в компотах сахара больше, чем в самой вредной газировке. Жажда насытить свой организм витаминами заставляет сворачивать горы грядок и напрочь отбивает желание заниматься чем-то еще. Путешествия остались в прошлом, и даже в речке искупаться некогда. Работают как пчелки, опыляя каждый кустик, каждый миллиметр своего участка. Рано утром в выходные выбираются в поселок, чтобы черпнуть городской жизни в сетевом продуктовом и на местном вещевом рынке.

"В городе были, купили саженцы и новый халат", – рассказывает Ксения Петровна. "А мы в Зарайске были", – отвечаю я. Видели местный кремль, катались на лодках, ходили в музей, поднимались на водонапорную башню и смотрели на город с высоты птичьего полета. Покупали монастырские пирожки около святого источника, видели старинный храм и обедали с видом на торговые ряды.

Соседка слушала внимательно, но подробности ей были неинтересны – там витамины спасать надо, те, что в парнике зреют.

И дело тут не в возрасте. В садовом товариществе есть и те, кому за 30. Они пока еще не впали в "витаминную зависимость". Но у них тоже есть важные дела, которые не позволяют никуда выбраться. Уборка в доме, порядок на садовом участке, готовка еды. Вышел траву покосить – вот и день прошел. А кто-то просто качается в гамаке с бокалом вина перед тем, как вернуться к напряженной столичной жизни.

Фото: depositphotos/Syda_Productions

– А мы в Коломне были, – рассказываю я другому соседу.

– О, на ферму заезжали, за удобрениями?

– Нет, просто смотрели город. По кремлю гуляли, чай с пастилой пили, ходили на выставки, гладили крокодила, дикобраза и фотографировались с гигантской улиткой.

Иван посмеялся, махнул рукой и сказал: "Ну вы даете!" Потом он пошел в гости снять усталость, где, как обычно, был шашлык, салат и рюмочка.

Как же много мы пропускаем. Не гуляем по городу, в котором живем, и не изучаем ближайшие к дачному участку города. А ведь там столько всего интересного! "Я не думал, что Рязань такая большая", – сказал знакомый, которого мы с мужем взяли с собой в маленькое путешествие.

На несколько часов он забыл про витамины на грядках, про нервотрепку на работе, про подругу Ленку, которая кинула трубку. Мы вместе смотрели на стены кремля, катались по Оке на теплоходе, гуляли по местному Арбату. И этих впечатлений нам хватит на несколько недель.

Завтра утром – в Москву. Пораньше, чтобы без пробок, чтобы скорее рассказать друзьям, как разнообразно мы провели выходные, чтобы заразить всех подписчиков в Instagram той же страстью к новым впечатлениям!

Не сидите на месте, изучайте все вокруг себя. Еще не поздно поймать за хвост уходящее лето! Приятные воспоминания порой полезнее любых витаминов!