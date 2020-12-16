Россияне, живущие в Германии, рассказали о жизни и планах на праздники в жестком локдауне

В Германии с 16 декабря в связи с пандемией стартовал самый жесткий локдаун за всю историю страны. Россияне, живущие в ФРГ, рассказали Москве 24, как местное население отреагировало на ситуацию, что творится на улицах города и как они планируют отмечать Новый год.

Самый жесткий локдаун за всю историю Германии

Дюссельдорф в локдаун. Фото: предоставлено Максимом Холодовым

О введении самого строгого локдауна в Германии накануне заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.





Франк-Вальтер Штайнмайер президент Германии Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому начиная со среды наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ.

Он назвал сложившуюся ситуацию ужасной и сообщил, что в этом случае невозможно избежать радикальных мер. Штайнмайер признал, что ограничения "угрожают экономической жизни", но основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно скорее снизить число инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне.

С 16 декабря в Германии закрылось все, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, банков, отделений почты, медучреждений и зоомагазинов. Запрещена продажа пиротехники и уличная продажа алкоголя. Встречаться можно только группами не более пяти человек. В случае если рост заболеваемости будет идти быстрыми темпами, меры могут быть ужесточены.

Праздничного настроения нет

Максим Холодов, житель Кельна. Фото: Instagram/4neberlin

Блогер Максим Холодов, живущий в Кельне, рассказал Москве 24, что люди не были шокированы введением жесткого локдауна, ведь "все к этому шло". Пройдя первую волну коронавируса, местные жители уже не бежали в магазины за товарами первой необходимости. "На сей раз я не заметил никакого бешенства с затариванием продуктов впрок и туалетной бумаги на несколько лет вперед", – отметил Максим. При этом, по его словам, правительство страны постоянно успокаивает, что перебоев с продовольствием и предметами первой необходимости не ожидается.





Максим Холодов житель Кельна Есть абсолютно все. Никаких пустых полок с макаронами и мукой нет, как это было во время первого локдауна. Да и сами супермаркеты ограничили количество отпускаемых товаров в одни руки.

Мужчина сообщил, что на фоне введения жесткого локдауна посещение школ с 1-го по 7-й класс в Кельне сделали на добровольной основе (каждая федеральная земля в ФРГ вправе самостоятельно решать вопрос по посещению школ). Однако не все родители смогли быстро перестроить свой график, поэтому сейчас, по его оценке, в школы ходят порядка 70% учеников.

Максим также отметил, что из-за ограничений в этом году в Кельне совсем не ощущается предновогоднее настроение.

Очередь в магазин за день до локдауна в Германии. Видео: предоставлено местной жительницей



Максим Холодов житель Кельна Локдаун очень сильно ударил по предпраздничным настроениям, это видно даже по тому, как украшен город и витрины магазинов: экономный вариант – это даже мягко будет сказано. Рождественские ярмарки, ледовые катки, самые важные праздничные атрибуты отсутствуют практически полностью.



Перед локдауном многие магазины в срочном порядке объявили о крупных распродажах со скидками до 70%. Это спровоцировало большие потоки покупателей и очереди в торговых центрах.

Ситуации с очередями в магазины возникли по всей Германии. Об этом, по словам местных жителей, не раз сообщалось в СМИ. И даже полиции порой невозможно было контролировать соблюдение дистанции и масочного режима в таких столпотворениях.

Очереди за бесплатными масками

Светлана Беккум с супругом. Фото: предоставлено героиней материала

Светлана Беккум вышла замуж за гражданина Германии и живет в стране уже 10 лет. Она рассказала Москве 24, что с полок магазинов "грозились убрать непродовольственные продукты", но этого пока не произошло. Однако посетителей в магазинах довольно много, хотя и онлайн-доставка работает хорошо. "Скупают много. Магазины еле успевают завозить продукцию. Но паники нет. После весеннего ажиотажа люди поняли, что без еды не останутся", – отмечает женщина.

По словам Светланы, на удивление большие очереди выстроились за бесплатными масками для людей старшего поколения.





Светлана Беккум живет в Германии Объявили, что люди после 60 лет могут получить в аптеках три маски бесплатно. Очереди! Маски стоят копейки, но слово "халява" и немцам знакомо. Мой муж не пошел, посмеялся над своими соотечественниками.



Женщина отмечает, что цифры по коронавирусу растут ежедневно и люди понимают, что надо с этим что-то делать, однако по сравнению с весной народ стал более беспечно относиться к карантину. "Все мои знакомые собираются встречаться на рождественских праздниках. Разрешили официально до 5 взрослых из двух семей. Но собираются все равно. "Один день – у этой бабушки, другой день – у другой, а на третий день – все у нас", – говорит Светлана.





Светлана Беккум живет в Германии Сотрудник службы правопорядка в дома и квартиры просто так войти не может, вот и не боятся.

По мнению Светланы, несмотря на запрет на продажу и использование хлопушек, обязательно найдутся те, кто их приобретет и запустит в новогоднюю ночь.

"У людей нет выбора"

Улицы немецкого города Беккум в локдаун. Предоставлено героиней материала

Лариса, уже 20 лет живущая в Мюнхене, в диалоге с Москвой 24 рассказала, что в текущей ситуации люди разбились на два лагеря: тех, кто послушно исполняет законы, и тех, кто пытается с ними бороться. По словам женщины, несмотря на закрытие магазинов первой необходимости, парикмахерских, салонов красоты и ресторанов, люди нашли пути выхода из этой ситуации.





Лариса жительница Мюнхена Все уже научились эти меры обходить: одежду, книги и подарки можно купить онлайн. А парикмахера и визажиста пригласить домой, они приедут. Да, это запрещено, но у людей нет выбора, поэтому они наплевали и работают на дому.

Лариса отметила, что по стране идут протесты, а коллеги, друзья и семьи ссорятся из-за отношения к ограничительным мерам между собой. "Настроение, естественно, у многих не очень веселое. Уже сейчас многие фирмы разорены или на грани, хотя нам выплачивают помощь, но некоторые фирмы эта помощь не спасет", – рассказала женщина.





Лариса жительница Мюнхена Надо отдать должное полиции, очень редко кого-то "трогают", а штрафуют только самых злостных нарушителей, их единицы. В целом удается договориться по-хорошему, по-человечески.

Лариса сообщила, что друзья все же приедут к ней в хорошем настроении в гости на Рождество с учетом того, что тотального запрета на встречи не было.

"Смертей будет намного меньше"

Дюссельдорф в локдаун. Фото: предоставлено Максимом Холодовым

В окружении Нины, живущей в Берлине 5 лет, новость о локдауне восприняли без особой радости, но с пониманием. Сама девушка положительно отнеслась к жестким ограничениям по причине своей болезни.





Нина живет в Берлине Я лично скорее позитивно это восприняла, потому что нахожусь в группе риска, для меня это, наоборот, защита. Возможно, случаев заражения и смертей будет намного меньше, это самое главное.

Нина сообщила, что многие жители Берлина расстроились из-за отмены рождественских ярмарок. "У нас запретили употребление алкоголя на улице. В том числе из-за того, что могут собираться большие толпы людей для празднования. В целом все адекватно воспринимают локдаун, просто уже устали: нервное напряжение, что нужно быть более внимательным, все боятся людей, которые вокруг чихают и кашляют", – говорит девушка.

Отсутствие энтузиазма у людей в предновогодние дни отметил и Максим из Кельна. "С кем бы из своих знакомых и друзей я ни говорил на эту тему, ни у кого нет желания на рождественский шопинг, приобретение подарков и вообще нет желания как-то праздновать", – сообщил он.

Максим добавил, что в Новый год, как и в остальные дни локдауна, смогут встретиться только две семьи при количестве взрослых не более 5 человек, не считая детей до 14 лет. При этом Рождество праздновать можно будет чуть в большем кругу, но только если собираются прямые родственники. С учетом полного запрета на фейерверки новогодняя ночь в Германии впервые за долгие годы будет очень тихой.

С 15 декабря локдаун также введен в Нидерландах. Режим всеобщей изоляции продлится как минимум 5 недель – до 19 января. Ограничения в праздничный период будут введены и в Турции. В Новый год там будет действовать комендантский час. Такие меры коснутся всех, включая туристов.